 »  Český Cleverlance se přiblížil miliardě, dostal se do Deutsche Telekomu

Jan Sedlák

Skupina Cleverlance, do které spadají firmy AEC, TrustPort, Cleverlance Enterprise Solutions, CTS TRADE IT a Cleverlance H2B, v roce 2017 dosáhla na konsolidovaný obrat 951 milionů korun oproti předchozím 909 milionům. Provozní zisk se pak usadil na částce 42,5 milionu, přičemž v předchozím roce to bylo 25,8 milionu.

Společnosti se skrze zakázky pro tuzemský T-Mobile podařilo například dostat do mateřské Deutsche Telekomu. Firma také spustila e-shop Škoda-online.cz, kde je možné si přes internet pořídit automobil od Škody.

Předseda představenstva Cleverlance Jiří Bíba už dříve pro Lupu uvedl, že by firma do budoucna chtěla růst rychleji, než je současných sedm až deset procent. Pomoci mimo jiné mají akvizice dalších společností, na které Cleverlance může použít až stovky milionů korun.