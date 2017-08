 »  Český DataSpring dosáhl na tržby 156 milionů, neutrální bude letos

Jan Sedlák

Jedním z nejrychleji rostoucích hráčů na tuzemském trhu s datovými centry a cloudy je společnost DataSpring spadající pod investiční skupinu KKCG. Mladý podnik se v loňském roce dostal na tržby 156 milionů korun.

„Také jsme měli plán růst o 300 procent v cloudových službách, a to se také povedlo. Ve službách máme 88 milionů. Na letošní rok máme zase ambiciózní plán – ve službách se chceme dostat na 200 milionů,“ uvedl v rozhovoru pro Lupu obchodní ředitel DataSpringu Zdeněk Honek s tím, že do budoucna by cloudové služby měly tvořit 90 procent z celkových čísel.

DataSpring provozuje datové centrum v Lužici u Hodonína. Fyzický prostor tam pronajímat nechce – pro zákazníky by to ostatně bylo nákladnější. Firma odsud provozuje cloudové projekty. Fyzicky má zaplněných 30 procent prostoru.

DataSpring má rovněž přístup k pražskému datacentru Lucerna, které provozuje mateřská KKCG společně s Foxconnem v rámci podniku SafeDX (náš článek). Kapacita je 200 racků.

„První sál už jsme skoro zaplnili, tam například začala „housovat“ Sazka, konkrétně jejich technologická společnost GTECH. Teď se dostavěl druhý datový sál a připravuje se migrace jednoho velkého světového výrobce elektroniky. Ten obsadí značnou část sálu. Jsme ve dvou tendrech pro banky. Počítáme, že dva sály by byly pro housing, dva pro služby. Tak je ta ekonomika datacentra navržena,“ uvádí Honek.

DataSpring počítá, že by letos, případně začátkem příštího roku měl být provozně neutrální. „Pak postupně začneme část vracet a od roku 2021 by vracení peněz mělo být výraznější.“

KKCG má rovněž další plány na rozšiřování datacenter. Více o výsledcích, plánech či situaci v našem rozhovoru.