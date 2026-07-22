Český Deník N se dostal do zisku v řádech milionů. Pomáhají mu kauzy a dramatické dění

Provozoval internetového a tištěného Deníku N se v posledním finančním roce dostal do zisku v řádech milionů korun. Společnost N media, která u nás Deník N provozuje, v roce 2025 dosáhla na tržby 96,2 milionu korun, rok předtím to dělalo necelých 82 milionů. Zisk po zdanění se usadil na částce 4,4 milionu korun, o rok dříve činil 62 tisíc korun.
Pro N media jde o druhý rok v zisku. Firma nicméně má nadále kumulovanou ztrátu danou hospodařením z prvních let, přesahuje 60 milionů korun.
Deníku N se podařilo zvýšit počet předplatitelů na 33 tisíc, loňský rok zaznamenal jeden z nejvyšších meziročních růstů v historii. Klubové předplatné využívá více než polovina předplatitelů.
“Za výsledkem stojí jednak zájem o významné kauzy, které Deník N v roce 2025 přinesl, jednak překotné a dramatické domácí i světové dění, které přitahuje zpravodajskou a čtenářskou pozornost,” shrnul v účetní závěrce Ján Simkanič, předseda představenstva N media.
“K předplatitelskému zájmu přispěla zvyšující se nabídka a šíře obsahu, ale také technologická vylepšení mobilních aplikací, lepší integrace podcastového obsahu nebo nová generace audioverzí článků využívající syntetické hlasy členů redakce,” doplnil Simkanič.
Firmu N media majoritně vlastní (56,6 procenta) akciovka Independent Press spadající pod Nadaci Independent Press (ta má podíl i v Respektu). Mezi její investory patří Jaroslav a Silke Horákovi (Albatros Media), Libor Winkler (RSJ), Libor Hájek (Livesport) nebo Ondřej Fryc (Reflex Capital).
Dalších více než 15 procent patří zaměstnancům a spolupracovníkům a 28 procent drží společnost Denník N vydávající stejnojmenné noviny na Slovensku. Slovenskou entitu ze 49 procent ovládají zaměstnanci a zbytek vlastní Richard Marko, Anton Zajac, Miroslav Trnka, Peter Paško, Maroš Grund (všichni ESET) a dědicové Rudolfa Hrubého.