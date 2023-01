Česká e-commerce loni poprvé v historii spadla, obraty e-shopů klesly o 12 procent

Autor: Heureka.cz, APEK

Velikost českého e-commerce trhu loni klesla. Obrat e-shopů v roce 2022 oproti roku 2021 spadl o dvanáct procent na 197 miliard korun. I tak to stačilo na lepší výkon než v roce 2020. Snížil se i počet samotných elektronických obchodů, a to z necelých 51 na něco málo přes 50 tisíc. Ukazují to čísla Heureka.cz a APEK.





Pokles je podle měření APEKu vůbec prvním v historii: “Máme za sebou zcela výjimečné období covidové pandemie, které vystřídala energetická krize a vysoká inflace. Spotřebitelé začali více šetřit a byli ve svých nákupech především v první polovině roku velmi opatrní. Pro e-shopy tak nastalo nečekaně náročné období, které bude mít samozřejmě své vítěze i poražené.”





Zmenšující se počet e-shopů je podle Heureky znamením začínající konsolidace: “Větší úbytek e-shopů čekáme hlavně v první polovině tohoto roku. Obchodníci nakupují zboží na novou sezónu, a do cen už se tak s největší pravděpodobností promítnou zvýšené náklady na energie, přepravu a další. To u některých e-shopů může způsobit existenční problémy, což podpoří částečnou konsolidaci trhu. Spíše, než o prodejní procesy s velkou valuací se bude jednat o slučování hráčů a přebírání závazků.”