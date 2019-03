 »  Český europoslanec zpochybnil hlasování o reformě copyrightu, žádá jeho opakování

David Slížek

Český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) zpochybnil jedno z úterních hlasování o směrnici o autorském právu. Požádal také předsedu Evropského parlamentu, aby zvážil, zda by nebylo dobré celé hlasování opakovat. Šance, že by se to opravdu stalo, je ale mizivá.

Problém se týká prvního hlasování, ve kterém měli europoslanci rozhodnout, jestli se ještě před konečným schválením reformy copyrightu budou zabývat pozměňovacími návrhy ke směrnici. Byly mezi nimi také návrhy na vypuštění sporného článku 11 a článku 13 (ve finálním textu přečíslovaných na 15 a 17).

Europoslanci v procedurálním hlasování návrh na projednání pozměňovacích návrhů odmítli rozdílem pouhých pěti hlasů (pro bylo 317 a proti 312 poslanců). Jenže těsně po hlasování celkem 13 europoslanců oznámilo, že hlasovali jinak, než chtěli.

Byly mezi nimi i dvě české europoslankyně za ANO Dita Charanzová a Markéta Dlabajová. „Hlasování bylo poměrně zmatečné, opravu jsem provedla hned po jeho skončení. Možnost oprav se v EP běžně využívá, není výjimkou, kdy dojde například ke změně pořadí hlasovaných bodů. K omylu dojde snadno,“ potvrdila Lupě Charanzová.

Podobně mluví i její kolegyně Dlabajová: „Hlasování probíhalo chaoticky a situace byla chvílemi nepřehledná. Občas se to stává a troufám si říct, že se s tím setkává každý poslanec či poslankyně. Může k tomu dojít například tehdy, pokud se změní pořadí hlasovaných bodů nebo označení RCV (elektronické hlasování) jako v tomto případě. Nyní zazmatkovala celá delegace. Své hlasování jsem ihned opravila,“ napsala na dotaz Lupy.

Obě v oficiálních záznamech EP potvrdily, že chtěly hlasovat pro projednání pozměňovacích návrhů. Podle materiálů EP by z třinácti chybujících europoslanců svůj hlas na „pro“ změnilo deset, dva chtěli původně hlasovat „proti“ a jeden se chtěl zdržet hlasování. Hlasování by tedy dopadlo ve prospěch projednání případných změn. Zda by pak europoslanci opravdu vypustili ze směrnice kontroverzní články, samozřejmě není jisté.

Přes vše výše uvedené se ale na konečném výsledku nic měnit nemusí a pravděpodobně ani nebude. Podle jednacího řádu Evropského parlamentu sice mohou poslanci po hlasování prohlásit, že chtěli hlasovat jinak, nemůže to ale už změnit výsledek hlasování.

Český europoslanec Tomáš Zdechovský přesto zaslal předsedovi EP Antoniu Tajanimu oficiální dopis s žádostí, aby zvážil, zda v tomto případě hlasování nezopakovat. „Proč je možné zpětně změnit své hlasování, pokud to nemá mít žádný faktický účinek ani v tak citlivé záležitosti jako byl tento návrh? Požádal jsem proto pana Tajaniho o rozhodnutí hlasovat tento požadavek zítra znovu. Rozhodnout by měl do 24 hodin,“ vysvětloval na plénu český europoslanec, který ve výsledném hlasování hlasoval proti přijetí směrnice.

Pravděpodobnost, že by se hlasovalo znovu a že by se na výsledku něco změnilo, je ale mizivá.