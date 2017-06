 »  Český fintech rozšiřuje Hypo360. Po peněženkách a analytice jsou tu hypotéky

Jan Beránek

Tuzemská fintechová scéna má nové postavy. Jan Drahota, Teodor Tamas a Jan Setikovský sbírali roky zkušenosti v bankovnictví, aby se teď rozhodli to zkusit po svém. Na vývoji spolupracovala firma s duem Creative Dock a U+.

„Loni bylo uzavřeno 114 tisíc hypoték v celkové hodnotě 225 miliard. Víc než šedesát procent hypoték v Česku je zprostředkovaných. Poradci se pak dostávají do konfliktu a to my chceme odstranit,“ vysvětluje zakladatel firmy Jan Drahota.

Podobně jako třeba personální Techloop i tady se startup dělí o provizi se samotným klientem. Při uzavření hypotéky přes Hypo360 to může být až 45 tisíc. „Naším cílem je zprostředkovat hypotéku nebo refinancování na jedno kliknutí. Zatím to ještě ale technologicky bez návštěvy banky neumíme,“ dodává Drahota s tím, že klientům vrací minimálně padesát procent provize od banky.