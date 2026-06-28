Český hit Kingdom Come: Deliverance 2 prodal další milion kopií, brzy pokoří jedničku

Česká historická hra Kingdom Come: Deliverance 2 má na kontě další milion prodaných kopií. Warhorse Studios už prodali šest milionů kusů. Meta pěti milionů kopií byla pokořena letos v dubnu, asi po roce od uvedení na trh, a další milion se podařilo uplatnit během několika měsíců.
Titul se prodává rychleji než jednička, která za čtyři prodala čtyři miliony kopií. Prvního dílu se celkově prodalo přes osm milionů kopií. Je pravděpodobné, že prodeje dvojky porostou s tím, jak se objeví kompletní edice, slevy a podobně, a jednička bude překonána.
Kingdom Come 2 se kromě jiného zařadila mezi loňské nejprodávanější tituly na Steamu. Komerční úspěch vedl i k otevření vývojového centra v Brně. Hra rovněž obdržela prestižní ocenění BAFTA.
Druhý díl středověkého RPG nyní patří mezi klíčová aktiva vydavatelské skupiny Embracer. Ta se po nevydařených byznysových krocích dostala do problémů a právě Warhorse v posledním finančním roce finančně vypomohli. České studio svému majiteli poskytlo půjčku ve výši 25 milionů dolarů, přes půl miliardy korun. Je to velká část z posledního zisku, který se dostal nad miliardu, a to při celkových tržbách 2,7 miliardy korun.
Warhorse aktuálně pracují na dalším dílu Kingdom Come: Deliverance a zároveň na rozsáhlém RPG ze světa Středozemě, respektive Pána prstenů.