Český jednorožec Mews dál šlape do pedálů, koupil třináctou zahraniční firmu

Český jednorožec Mews koupil už třináctou společnost. Prvních dvanáct pocházelo ze západních trzích, aktuální poprvé míří na východ. Mews skrze entitu Mews Ventures převzala firmu Flexkeeping, která od roku 2012 funguje ze Slovinska.
Mews vyvíjí cloudovou platformu pro správu hotelů, pohostinství a podobně. Soupeří jak s novými startupy, které často kupuje, tak s legacy nabídkou od Oraclu a spol. Jde o segment označovaný jako Property Management System (PMS).
Mews se díky rizikovému kapitálu podařilo dostat na status jednorožce, hodnota firmy je 1,2 miliardy dolarů. Startup je formálně zapsaný v Nizozemsku, má ale české kořeny a zázemí v podobě lokálního vývoje a kanceláří.
Flexkeeping doplní platformu Mews. Získaná služba “zjednodušuje práci personálu tím, že automaticky přiděluje pokoje hostům, plánuje úklidové směny nebo odstraňuje jazykové bariéry v komunikaci mezi zaměstnanci” s tím, že zvyšuje produktivitu a snižuje stížnosti ze strany hostů.
“Vůbec poprvé budou mít zákazníci Mews možnost propojit pokojový servis přímo se svým systémem pro správu hotelu. Věřím, že díky technologiím Flexkeeping změníme způsob, jakým hotely řídí úklid, plánují směny a koordinují práci svých týmů,” shrnul Richard Valtr, zakladatel Mews.
“Software přiděluje pokoje k úklidu, sestavuje rozvrhy směn personálu a kontrolní checklisty podle norem a aktuálních dat hotelového systému. Pokud například host odchází z ubytování dříve než plánoval, pokojská se o tom okamžitě dozví. Jestliže v pokoji nastane jakákoli závada, systém automaticky vyzve údržbáře, aby ji odstranil. Všichni členové personálu tak spolu komunikují v reálném čase a minimalizuje se riziko, že se důležité informace ztratí. Vedoucí týmů navíc vidí vytížení jednotlivých zaměstnanců a mohou lépe pracovat s jejich kapacitami. Systém rovněž odstraňuje jazykové bariéry – například pokojská z Ukrajiny může nahlásit problém ve svém rodném jazyce, načež jej systém přeloží a pošle česky hovořícímu technikovi,” shrnula firma.