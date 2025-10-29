Český jednorožec Mews koupil už čtrnáctou firmu, tentokrát lovil datové vědce v USA

Český startup Mews nezpomaluje a realizoval svou již čtrnáctou akvizici. Tentokrát zamířil do USA, kde získal firmu DataChat. Mews naposledy nakupoval letos v září, kdy převzal slovinskou službu Flexkeeping. Předchozích 12 koupených firem bylo ze západních trhů, aktuální čtrnáctá se tohoto trendu drží.
Mews chce díky svému SaaS software umožnit hotelům provozovat plně autonomní systémy pro check-in, rezervace a tak dále. DataChat tomu má pomoci. Technologie je postavená na datové automatizaci a porozumění přirozeného jazyka (NLP).
“Tyto funkce se využívají hlavně v retailu, finančních službách a telekomunikacích. Platforma pro takzvanou konverzační analytiku umožňuje uživatelům pracovat s firemními daty pomocí běžného jazyka a automaticky vytvářet analýzy, workflow a prediktivní modely, bez nutnosti znalosti programování,” shrnula firma.
“Díky kombinaci konverzačního rozhraní a datové analytiky vytváříme agenty, kteří rozumějí záměru uživatele, dokážou pracovat s různými datovými zdroji a jednají autonomně. To přinese do hotelnictví vyšší efektivitu i lepší personalizaci služeb. Hotely využívající Mews tak získají odpovědi na provozní otázky bez nutnosti složitého vytváření nebo analyzování reportů,” popsal Viken Eldemir, ředitel DataChatu.
“Každá interakce hosta, od první rezervace až po odhlášení, generuje data, díky nimž patří hotelnictví mezi nejvíce datově orientovaná odvětví. Skutečný přínos spočívá v jejich efektivním využití pro chytřejší a lépe řízený provoz. Díky DataChat se posouváme od nástrojů, které pouze podporují práci hotelů, k inteligentním platformám, které se v reálném čase učí a zlepšují na základě interakcí. Tento krok přibližuje Mews budoucnosti autonomních hotelových technologií,” doplnil Richard Valtr, zakladatel Mews.
Mews vyvíjí cloudovou platformu pro správu hotelů, pohostinství a podobně. Soupeří jak s novými startupy, které často kupuje, tak s legacy nabídkou od Oraclu a spol. Jde o segment označovaný jako Property Management System (PMS). Mews Hospitality Cloud používá 12,5 tisíce zákazníků v 85 zemích.
Mews se díky rizikovému kapitálu podařilo dostat na status jednorožce, hodnota firmy je 1,2 miliardy dolarů. Startup je formálně zapsaný v Nizozemsku, má ale české kořeny a zázemí v podobě lokálního vývoje a kanceláří.