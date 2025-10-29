Lupa.cz  »  Český jednorožec Mews koupil už čtrnáctou firmu, tentokrát lovil datové vědce v USA

Český jednorožec Mews koupil už čtrnáctou firmu, tentokrát lovil datové vědce v USA

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Richard Valtr, Mews Autor: Mews

Český startup Mews nezpomaluje a realizoval svou již čtrnáctou akvizici. Tentokrát zamířil do USA, kde získal firmu DataChat. Mews naposledy nakupoval letos v září, kdy převzal slovinskou službu Flexkeeping. Předchozích 12 koupených firem bylo ze západních trhů, aktuální čtrnáctá se tohoto trendu drží.

Mews chce díky svému SaaS software umožnit hotelům provozovat plně autonomní systémy pro check-in, rezervace a tak dále. DataChat tomu má pomoci. Technologie je postavená na datové automatizaci a porozumění přirozeného jazyka (NLP).

“Tyto funkce se využívají hlavně v retailu, finančních službách a telekomunikacích. Platforma pro takzvanou konverzační analytiku umožňuje uživatelům pracovat s firemními daty pomocí běžného jazyka a automaticky vytvářet analýzy, workflow a prediktivní modely, bez nutnosti znalosti programování,” shrnula firma.

“Díky kombinaci konverzačního rozhraní a datové analytiky vytváříme agenty, kteří rozumějí záměru uživatele, dokážou pracovat s různými datovými zdroji a jednají autonomně. To přinese do hotelnictví vyšší efektivitu i lepší personalizaci služeb. Hotely využívající Mews tak získají odpovědi na provozní otázky bez nutnosti složitého vytváření nebo analyzování reportů,” popsal Viken Eldemir, ředitel DataChatu.

“Každá interakce hosta, od první rezervace až po odhlášení, generuje data, díky nimž patří hotelnictví mezi nejvíce datově orientovaná odvětví. Skutečný přínos spočívá v jejich efektivním využití pro chytřejší a lépe řízený provoz. Díky DataChat se posouváme od nástrojů, které pouze podporují práci hotelů, k inteligentním platformám, které se v reálném čase učí a zlepšují na základě interakcí. Tento krok přibližuje Mews budoucnosti autonomních hotelových technologií,” doplnil Richard Valtr, zakladatel Mews.

Mews vyvíjí cloudovou platformu pro správu hotelů, pohostinství a podobně. Soupeří jak s novými startupy, které často kupuje, tak s legacy nabídkou od Oraclu a spol. Jde o segment označovaný jako Property Management System (PMS). Mews Hospitality Cloud používá 12,5 tisíce zákazníků v 85 zemích.

Mews se díky rizikovému kapitálu podařilo dostat na status jednorožce, hodnota firmy je 1,2 miliardy dolarů. Startup je formálně zapsaný v Nizozemsku, má ale české kořeny a zázemí v podobě lokálního vývoje a kanceláří.

Český jednorožec Mews dál šlape do pedálů, koupil třináctou zahraniční firmu Přečtěte si také:

Český jednorožec Mews dál šlape do pedálů, koupil třináctou zahraniční firmu

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Další aktuality

Dále u nás najdete

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Umělá inteligence bude akcelerovat i počty právních sporů

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Co čekat, když pošťák donese obálku s barevným pruhem?

Recept na domácí krtkův dort, který chutná lépe než ten z krabice

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

Proletěli jsme se v legendárním letounu L-39 Albatros

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Očkování proti žloutence: Jak důležitý je rozestup mezi dávkami

Mohou města regulovat výdejní boxy? Záleží, o čí boxy jde

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).