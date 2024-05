Český nábytkový e-shop Bonami expandoval na první západní trh

Autor: Bonami

Český e-shop s nábytkem a bytovými doplňky Bonami spustil služby na dvanáctém evropském trhu. Nově obsluhuje zákazníky v Itálii. Pro obchod jde o první trh v rámci západní Evropy, dosud expandoval na Balkán nebo do Pobaltí.





„Je to obrovský trh s asi 60 miliony lidí, per capita e-commerce je podobná jako v Česku a má silný předpokládaný růst. Konkurence pochází především z jiných trhů, takže věříme, že proti ní můžeme uspět ,“ popisuje důvody, proč se Bonami rozrostlo právě do Itálie, výkonný ředitel e-shopu Pavel Vopařil.





POSLECHNĚTE SI: Chceme udělat vítr na trhu online nakupování nábytku, říká Vopařil v rozhovoru/podcastu pro Lupa.cz:

Bonami se v Itálii drží svého obvyklého expanzního modelu, kdy v zemi zatím nemá vlastní sklad, ale zboží zákazníkům dováží z logistického centra v Jenči u Prahy. „Uvidíme, jak se nám tam bude dařit a podle toho budeme rozhodovat o dalších investicích,“ dodává Vopařil.

V Itálii musí Bonami řešit mimo jiné dopravu zboží na italské ostrovy. „S tím už ale máme zkušenosti z Chorvatska,“ říká Vopařil. Ke specifikům italského trhu podle něj patří velká popularita placení přes Paypal nebo předplacené karty a velký důraz na bezpečnost platebních metod. „Jako jediný hráč na trhu nabízíme 365 dní na vrácení zboží, věříme, že nám to pomůže překonat ostych, který vůči nám mohou italští zákazníci cítit,“ dodává.

Kromě Itálie Bonami momentálně funguje také v domovském Česku, dále pak na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku, Slovinsku, v Litvě, Lotyšsku a Estonsku.