Český obchod s aplikacemi už vývojářům měsíčně vyplácí milion dolarů, nakopl ho rozvoj AI

Jan Sedlák
Dnes
Jakub Balada a Jan Čurn, Apify Autor: Apify

Technologie české společnosti Apify se v poslední době slušně rozjíždí. Apify, která vznikla jako platforma pro scrapování (stahování) webových dat, vytvořila obchod pro monetizaci na to zaměřených aplikací, takzvaných Actors. Tvůrci scrapovacích aktorů si tak mohou vydělat. Apify podle svých údajů tímto způsobem tvůrcům v posledním měsíci vyplatilo milion dolarů, asi 21 milionů korun. Vyplacená částka se za posledních dvanáct měsíců zpětinásobila.

Apify rostou i další finanční ukazatele. Zatímco v roce 2024 měla firma kolem sedmi tisíc zákazníků, loni koncem roku už to dělalo 25 tisíc. Roční opakované tržby (ARR) vyrostly z 15 milionů na zhruba 40 milionů dolarů, asi 850 milionů korun. Počet zaměstnanců se zdvojnásobil, firma drží ziskovost a očekává další rychlý růst.

Za tímto skokem stojí z velké části umělá inteligence. Příchod velkých jazykových modelů a vibe codingu odstranil bariéry pro tvorbu aplikací. Do oboru se vrhá mnohem více lidí, kteří by něco takového bez AI nezvládli. Takto vytvořené aplikace zároveň potřebují data, z čehož Apify těží. Například uživatelé Lovable si své výtvory propojují právě s Apify.

Apify jde této poptávce vstříc a hostuje i AI software. “Rádi bychom se stali největším tržištěm AI nástrojů na světě, a to se zaměřením na automatizaci v segmentu B2B,” řekl Lupě Jan Čurn, výkonný ředitel Apify.

Čurn očekává další růst AI agentů s pozitivním dopadem na jeho platformu, a to i díky ingrediencím typu MCP. Tento protokol se na přelomu roku stal neziskovým projektem. Mezi zakladatele spravující organizace patří i český startup. Cena vývoje softwaru podle Čurna postupně klesá k nule.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

