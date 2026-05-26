Český obsah tvoří třetinu televizní nabídky, ale většinu sledovanosti

Filip Rožánek
Dnes
Režisér Jiří Strach při natáčení minisérie Lovec Autor: Česká televize
Český a československý obsah měl v roce 2025 výrazně vyšší podíl na televizní sledovanosti než odpovídá jeho zastoupení v programové nabídce. Podle dat Asociace televizních organizací, na která upozornila společnost Atmedia, tvořily lokální pořady 31 procent vysílání měřených stanic, ale připadalo na ně 57 procent času stráveného sledováním televize.

Analyzovaná data potvrzují, že domácí tvorba zůstává pro lineární televizi jednou z hlavních konkurenčních výhod. V prostředí, kde diváci mohou volit mezi televizním vysíláním, streamovacími službami a dalšími formami videa, má lokální obsah stále nadprůměrnou schopnost udržet pozornost publika. Atmedia připomíná, že čeští diváci starší 15 let trávili v roce 2025 sledováním televize v průměru 3,5 hodiny denně. Televizi si denně zapnulo 66 procent diváků v této věkové skupině.

Silná pozice českého a československého obsahu není podle zveřejněných údajů omezena jen na starší publikum. Ve věkové skupině 15 až 34 let připadala na lokální pořady polovina času stráveného sledováním televize. U diváků ve věku 35 až 54 let šlo o 55 procent a u skupiny starší 55 let o 59 procent.

Podíl domácí tvorby v samotném vysílání se zároveň postupně zvyšuje. V roce 2015 tvořil český a československý obsah pětinu programové nabídky měřených televizních stanic. V roce 2020 to bylo 27 procent a v roce 2025 už 31 procent.

Atmedia upozorňuje, že český obsah se neprosazuje jen u velkých volně šířených stanic. Roste také jeho význam na placených tematických kanálech. Jako příklad uvádí filmové a seriálové stanice FilmBox a CS Film. Konkrétně FilmBox je podle dat ATO dlouhodobě nejsledovanější placenou televizní stanicí na českém trhu. Každý měsíc oslovuje v průměru milion diváků v obchodní cílové skupině 18 až 69 let. CS Film, jehož program stojí výhradně na české a československé tvorbě, je podle Atmedia druhou nejsledovanější placenou stanicí.

Společnost Atmedia je obchodním zastupitelstvím tematických televizních stanic. Na českém trhu zastupuje placené i volně šířené kanály, mimo jiné ze skupin Antenna Entertainment, Canal+, The Walt Disney Company, Warner Bros. Discovery nebo slovenské JOJ. Údaje o sledovanosti vycházejí z měření ATO za rok 2025.

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

