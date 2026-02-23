Český projekt získal peníze na prosazování virtuální reality v rehabilitaci

Český startup VR Life uzavřel seed investiční kolo v hodnotě 600 tisíc eur (14,5 milionu Kč) na rozvoj VR řešení pro rehabilitaci. Do kola „řádově nižšími stovkami tisíc“ eur vstoupila skupina brněnských investorů Garage Angels, zapojil se také Electron CP.
Startup vyvíjí MDR certifikované zdravotnické řešení VR Vitalis Pro, které využívá virtuální realitu v rehabilitaci. Technologie podle tvůrců zvyšuje zapojení a motivaci pacientů, pomáhá snižovat bolest a zefektivňuje provoz pracovišť. Produkt je nasazen ve zdravotnických zařízeních v Česku, na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině.
„VR Vitalis má dobře našlápnuto stát se jedním z prvních komerčně úspěšných řešení v oblasti rehabilitace,” myslí si Miloš Dendis z Garage Angels, podle nějž z něj atraktivní investiční příležitost dělá I to, že je “zjevně obchodně prodejný”. „Získané prostředky využijeme k expanzi do dalších zemí nejen v EU, a také k rozvoji produktu. Nově se zaměřujeme také na integraci externích senzorů pro monitoring vitálních funkcí pacientů a výraznější podporu terapeutů,” popisuje zakladatelka Jana Trdá.
Ambicí je postupně vybudovat digitální platformu pro rehabilitaci a dlouhodobou péči a zajistit kontinuální péči „od prevence přes akutní léčbu až po následnou péči“. Garage Angels je skupina individuálních investorů zaměřená na pre‑seed a seed, která už podpořila mimo jiné zdravotnický startup Kardi AI. Mezi invetsory patří Karel Obluk, Miloš Dendis, Jiří Hlavenka, Jan Najvárek a Jiří Nepala. Ani pro brněnskou family office Electron CP to není první investice v oboru, spolupracuje také se společností TecuMed, která vyvíjí a dodává implantáty na míru.