Český Rockaway spoluinvestuje tři miliony dolarů do blockchainového Opium

Český fond Rockaway Blockchain Fund udělal další zahraniční investici. Stal se součástí investiční kola ve výši 3,25 milionu dolarů do nizozemského projektu Opium Protocol. Akce se zúčastnily také společnosti QCP Soteria, HashKey, Galaxy Digital, Meta Cartel Ventures, Alameda Research, Launch Hub, CMS Holdings, Kenetic, One Block, SevenX, Zee Prime Capital a Digital Strategies.

Rockaway Blockchain Fund je zaměřený čistě na investice do blockchainových aktivit. V současné době má vedle Opium Protocol v portfoliu firmy Solana, Terra, Kyber, Bitcoin Suisse, Agoric, Oasis Lab, Vega a Uniswap. Češi investovali také do fondů Pantera Capital, Polychain Capital, Blockchain Ventures a 1kx.

Do Rockaway Blockchainu vstoupil jako investor a poradce i Michael Arrington, což je mimo jiné zakladatel startupového webu TechCrunch. Projekt odstartoval letos v létě a do dvou let se chce dostat na sto milionů dolarů, což jsou zhruba 2,3 miliardy korun.

Investici do Opium Protokolu popisuje Rockaway následovně:

Nadějný startup, za kterým stojí původem matematik Andrey Belyakov, usnadňuje sestavování decentralizovaných obdob tradičních finančních derivátů v profesionálním ekosystému bez nutnosti vkládání důvěry a cílí na potenciálně enormní rezervu nevyužívaných aktiv.

Umožňuje také komukoliv za minimálních nákladů a námahy uvést na trh deriváty na zakázku. To by mohlo vést ke vzniku derivátových trhů, které jsou založeny na neobvyklých aktivech, jakým je například olivový olej, což bylo dosud nemožné kvůli neúnosně vysokým nákladům spojeným s tradičním finančním systémem.

Andrey i jeho tým prokázali, že do hloubky chápou vnitřní fungování trhu s deriváty. Věříme, že společnost Opium má velmi dobrou pozici pro to, aby umožnila širší zavedení velmi potřebných úrokových swapů a swapů úvěrového selhání v prostoru digitálních aktiv. Tyto komplexní deriváty jsou populární v tradičním finančním prostoru a dosahují více než 40 trilionů dolarů pomyslného obchodovaného měsíčního objemu.

Podle zakladatele a výkonného ředitele Andreye Belyakova tkví úspěch start-upu Opium Protocol ve včasném vstupu na trh a také ve spojení konceptu, který spojuje tradičního finančního nástroje s novými technologiemi. Tento protokol byl navržen dokonce dříve, než se stal běžně využívaným mainstreamem DeFi (Decentralized Finance), takže Opium je možné jej kombinovat jak s ním DeFi, tak s tradičním finančním systémem a zejména jde na odbyt právě s DeFi, u kterého v současné době dochází k rychlému vývoji.

DeFi má potenciál k tomu stát se budoucností financí, jelikož může být levnější, odolné vůči cenzuře a otevřeně přístupné komukoliv s internetovým připojením, bez ohledu na místo, kde se zrovna nachází, nebo společenský status.