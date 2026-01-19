Lupa.cz  »  Český rozhlas bude mít zpravodaje v Soulu a Ammánu

Český rozhlas bude mít zpravodaje v Soulu a Ammánu

Filip Rožánek
Dnes
David Jakš Autor: Khalil Baalbaki, Český rozhlas
David Jakš

Český rozhlas chce od letošního léta posílit původní zpravodajství z klíčových regionů Asie a Blízkého východu.

Novým stálým zpravodajem v Asii se stane David Jakš, který bude sídlit v jihokorejském Soulu. K výměně dojde také na postu zpravodaje na Blízkém východě, kde dlouholetého reportéra Štěpána Macháčka vystřídá redaktorka Jana Karasová. S jejím nástupem se zároveň přesouvá blízkovýchodní post z egyptské Káhiry do jordánského Ammánu.

Jana Karasová, která nahradí dosavadního zpravodaje, se dlouhodobě zaměřuje na konflikty, lidská práva a environmentální témata, přičemž má za sebou i zpravodajskou zkušenost z válkou zasažené Ukrajiny. Absolvovala zahraniční stáže zaměřené na práci v nebezpečných podmínkách. Štěpán Macháček, jehož mise v Káhiře končí, se do České republiky nevrací. Zůstane na Blízkém východě a s rozhlasem bude i nadále spolupracovat.

Jana Karasová

Jana Karasová

Autor: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

Nově otevřenou pozici asijského zpravodaje obsadí David Jakš, který dosud působil jako ředitel regionálních studií Českého rozhlasu v Plzni a Karlových Varech. Pro Jakše jde o návrat do známého prostředí, neboť v letech 2016 až 2022 už v Asii působil, nejprve v Pekingu a později v Bangkoku. Obnovení stálé asijské pobočky podle vedení rozhlasu reflektuje rostoucí politický a hospodářský význam této oblasti pro globální dění.

„Zahraniční zpravodajové jsou pro Český rozhlas klíčoví. Umožňují nám přinášet české veřejnosti ověřené, srozumitelné a nezávislé informace přímo z míst, kde se odehrávají zásadní světové události. Právě osobní přítomnost našich reportérů v zahraničí odlišuje veřejnoprávní zpravodajství od pouhého přebírání agenturních zpráv a dává událostem potřebný kontext,“ prohlásil generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

„Role média veřejné služby nespočívá jen v rychlém informování, ale také ve vysvětlování a dlouhodobém sledování témat, která rozšiřují obzory, vzdělávají a mohou mít dopad i na život lidí v České republice,“ uzavřel své vyjádření.

Český rozhlas udržuje kromě uvedených pozic ještě stálé zpravodajské posty v Berlíně, Bratislavě, Bruselu, Paříži, Washingtonu a Varšavě. Má rovněž válečného zpravodaje na Ukrajině.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

