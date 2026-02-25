Český rozhlas loni vybral na poplatcích o 190 milionů korun víc

Český rozhlas vybral v roce 2025 na rozhlasových poplatcích téměř o 190 milionů korun více než v předchozím roce. Nárůst příjmů je důsledkem loňské novely zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, která mimo jiné zvýšila měsíční rozhlasový poplatek ze 45 na 55 korun.
Vyplývá to ze zprávy ekonomického ředitele Českého rozhlasu Martina Vojslavského, kterou ve středu projednala Rada Českého rozhlasu.
Celkové výnosy z poplatků překonaly původní rozpočtový plán, sestavený ještě před schválením novely, o více než 248 milionů korun. I oproti aktualizovanému rozpočtu z poloviny roku 2025, který už novelizované podmínky zohledňoval, rozhlas vybral o 11 milionů korun více.
Největší změnou, kterou novela přinesla, je rozšíření definice rozhlasového přijímače a zásadní proměna výběru poplatků od podnikatelských subjektů.
Zatímco na začátku roku 2025 evidoval rozhlas přes 175 tisíc firemních plátců, ke konci roku jich v databázi zůstalo pouze 25 tisíc. Tento strmý pokles o 150 tisíc subjektů způsobilo nové nastavení pravidel účinné od července 2025. Poplatek nově hradí pouze právnické osoby s více než 25 zaměstnanci a firmy pronajímající dopravní prostředky. Výběr u podnikatelů se tak už neodvíjí od počtu fyzických přijímačů, ale od velikosti firmy a případného počtu pronajímaných aut.
Opačný trend zaznamenal rozhlas u domácností. Za celý rok 2025 přibylo 175 tisíc nových plátců. Samotná novela, účinná od 1. května, znamenala čistý přírůstek 157 tisíc domácností, dalších zhruba 17 500 poplatníků rozhlas získal vlastní akviziční kampaní v prvních čtyřech měsících roku. Vojslavský upozornil, že čistý přírůstek zohledňuje přirozený demografický úbytek i průběžné čištění databáze poplatníků.
Na počátku roku rozhlas cíleně oslovil přes 40 tisíc subjektů, které platily televizní, ale nikoli rozhlasový poplatek, s argumentem, že dnešní televizní přijímač je zároveň přijímačem rozhlasovým. Úspěšnost této kampaně dosáhla téměř 50 procent.
Navzdory celkovému nárůstu příjmů Český rozhlas zaznamenal i nárůst pohledávek, které se zvýšily o 35 milionů korun. Jsou za tím především plátci, kteří i po zvýšení sazby nadále posílají původních 45 korun.
Podle ekonomického ředitele jde o dlouhodobý proces, kdy se instituce snaží tyto lidi motivovat k opravě trvalých příkazů. „Ty celkové počty lidí, kteří nám platí 45 korun, se neustále snižují, ale je to běh na dlouhou trať,“ uvedl Vojslavský.
Vymáhací a upomínací činnost musel rozhlas v polovině loňského roku na dva kvartály utlumit, protože zaměstnanci byli administrativně vytíženi náporem nově přihlášených subjektů. I tak rozhlas v rámci upomínací činnosti oslovil přes 202 tisíc subjektů s celkovým dluhem 125 milionů korun a vymohl téměř 90 milionů, tedy více než 70 procent. Do soudního vymáhání postoupily tři tisíce žalob, z toho až do fáze exekucí nechali dlužníci dojít dva tisíce případů.
Po zavedení novely se změnila i struktura plátců. Podíl plátců, kteří posílají platby přímo na účet Českého rozhlasu, vzrostl na více než 38 procent. Zbylých přibližně 60 procent výnosů nadále prochází systémem SIPO provozovaným Českou poštou.