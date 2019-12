 »  Český rozhlas spustil kompletně předělaný audioportál, umožňuje i timeshift

Filip Rožánek

Český rozhlas podle plánu spustil rozsáhlý audioportál pod stylizovaným názvem mujRozhlas. Web je novou vstupní branou k živému vysílání, archivu odvysílaných pořadů a podcastům. Technologicky jde o výrazný posun proti stávajícím řešením, živé vysílání například vůbec poprvé umožňuje timeshift, tedy posouvání zpět v čase.



Na stránkách je integrovaný také program vysílání. Pořady jsou kategorizované i podle různých tematických okruhů, svou vlastní sekci tedy mají třeba děti. V aplikaci je možné založit si vlastní uživatelský profil.

Souběžně s portálem byly spuštěny aplikace pro iOS a Android.

„Jedná se o jeden ze nejsložitějších projektů Českého rozhlasu vůbec. Snažíme se o to, abychom ho uvedli v podobě, která uživatelům i posluchačům nabídne příjemné rozhraní a spoustu kvalitního obsahu, ať už se jedná o zcela nové formáty, zavedené pořady, nebo lineární vysílání. Postupně budeme pak přidávat další funkcionality, které imersi do světa audia ještě prohloubí,“ uvedl při přípravě portálu ředitel Nových médií Českého rozhlasu Jiří Malina.

Pro rozhlas je start předělaného audioportálu důležitý také interně. Až dosud se MP3 soubory do archivu pořadů musely stříhat ručně. Teď by to měly zvládnout automatizované systémy.

„Archiv spravují a zároveň online vytvářejí dva robustní propojené systémy. Jeden zjišťuje, co se právě vysílá. Tedy jestli jde o znělku, hudbu, nebo řeč a k obsahu následně přiřazuje příslušná práva. Druhý se zaměřuje na řeč a osoby. Přepisuje mluvené slovo na text, rozlišuje mluvčí, identifikuje je a promluvu k nim přiřazuje. Oba systémy jsou založené na algoritmech vytvořených pomocí strojového učení, které pro rozhlas dodávají vysoutěžené firmy,“ vysvětluje projektový manažer Jiří Špaček.

Oficiálně Český rozhlas novinku představí na odpolední tiskové konferenci.

Takto vypadal portál Můj rozhlas na pracovních náhledech v létě: