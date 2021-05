Český rozhlas na novém webu zveřejnil infografiky o svém hospodaření a výrobě

Veřejnoprávní Český rozhlas představil projekt Naše čísla hrají. Na novém webu informuje o poslechovosti stanic a návštěvnosti internetových projektů, popisuje své hospodaření nebo představuje společensky prospěšné aktivity.

Data jsou zpracována do několika infografik ve formátu PDF.

„Návštěvníci se dozvědí, kolik bylo za uplynulý rok připraveno rozhlasových her, jak dlouho by zabralo poslechnout si všechny četby na pokračování, kolik posluchačů pravidelně ladí rozhlasové stanice nebo na co je vynaložena největší část rozhlasového rozpočtu,“ informoval rozhlas v tiskové zprávě.



Autor: Český rozhlas Ukázka jedné z infografik

"Zveřejnění celkových i detailních dat je také dalším krokem k větší otevřenosti a transparentnosti Českého rozhlasu vůči jeho posluchačům,“ řekl generální ředitel René Zavoral. Na hlavním rozhlasovém webu je také k dispozici rozklikávací rozpočet.

Zpřístupnění webu symbolicky připadlo na den 98. výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání na našem území.