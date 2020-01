 »  Český rozhlas nabídl prezidentovi pořad s Lubošem Xaverem Veselým

Filip Rožánek

Prezident Miloš Zeman se těší na pořad s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým, jehož natáčení mu nabídl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Hlava státu to oznámila ve vysílání konkurenční Frekvence 1 při pravidelném čtvrtletním Prezidentském Pressklubu. Zůstane ale věrný i soukromé stanici, plán jeho mediálních aktivit v rádiích se tím rozšíří.

Náhradou za zrušený pořad Týden s prezidentem na TV Barrandov by měly být pravidelné tiskové konference mluvčího Jiřího Ovčáčka. „Rozhovory nebyly náročné, ale témata se vícenásobně opakovala, takže už to nemělo šťávu a náboj, který to mělo dřív,“ okomentoval Miloš Zeman rozchod s televizí Barrandov. „Hádka s Jaromírem Soukupem nebyla. Nevím o tom, že by byla hádka mezi Soukupem a kterýmkoliv z mých spolupracovníků,“ dodal k mediálním spekulacím.

„Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral mi teď navrhl další mediální výstupy s Lubošem Xaverem Veselým, kterého mám rád a těším se na to,“ naznačil prezident plány do budoucna.

Luboš Xaver Veselý loni opustil Frekvenci 1 a začal moderovat na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Veřejnoprávnímu médiu dosud poskytuje Miloš Zeman rozhovory v nižší frekvenci než soukromým provozovatelům, při interview na Radiožurnálu opakovaně používal vulgarismy.