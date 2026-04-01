Český rozhlas omezí služby v rámci zahraničního vysílání, propustí osm lidí

Český rozhlas tento týden podepsal dodatek ke smlouvě o zajištění zahraničního vysílání pro rok 2026. Z dokumentu vyplývá, že Ministerstvo zahraničních věcí snížilo prostředky určené na provoz stanice Radio Prague International o 25 procent oproti předchozímu roku.
Bezprostředně se to promítne do personálního zajištění stanice. Podle Českého rozhlasu bude nutné zrušit nejméně osm pracovních míst. Omezení se dotkne jazykových redakcí, technického a organizačního zázemí i webu.
Nižší rozpočet ovlivní také rozsah produkce a publikační činnosti. O víkendech bude zpravodajství k dispozici jen v češtině, angličtině a němčině – ostatní jazykové mutace budou v těchto dnech pozastaveny. Produkce určená pro krajanskou komunitu se sníží přibližně o polovinu. Francouzská a španělská redakce omezí rozhlasovou výrobu včetně každodenního třicetminutového podcastu 30 minut z Česka. Přibližně o čtvrtinu poklesne také počet článků publikovaných na webu a redukce se dotkne i multimediálního obsahu.
„Český rozhlas bude i v nové situaci usilovat o zachování klíčových služeb a maximální možné kvality. Je ale férové otevřeně říci, že při takto výrazném zásahu nebude možné udržet dosavadní rozsah ani pestrost nabídky. Dopady pocítí naši posluchači a čtenáři v zahraničí i čeští krajané, pro které je vysílání dlouhodobě důležitým zdrojem informací a spojení s domovem,“ uvedl Ondřej Nováček, programový ředitel Českého rozhlasu.
Škrty v zahraničním vysílání přicházejí v roce, kdy Radio Prague International slaví devadesát let existence. Stanice vysílá od roku 1936 a patří k nejstarším zahraničním rozhlasovým službám na světě. Dnes funguje jako multimediální platforma. Kromě samotného streamu nabízí obsah prostřednictvím webu, podcastů, satelitu i partnerských stanic. Spravuje celkem 17 účtů na sociálních sítích v sedmi jazycích.
Staniční web www.radio.cz podle údajů Českého rozhlasu loni navštívili uživatelé ze všech zemí světa s výjimkou Severní Koreje, Kuby a Tuvalu. Zahraniční vysílání plní vedle zpravodajské a publicistické role také funkci veřejné diplomacie a prezentace České republiky v zahraničí. Dlouhodobě posiluje vazby s krajanskými komunitami po celém světě.