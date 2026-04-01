Český rozhlas omezí služby v rámci zahraničního vysílání, propustí osm lidí

Filip Rožánek
1. 4. 2026
Radio Prague International Autor: Český rozhlas
Český rozhlas tento týden podepsal dodatek ke smlouvě o zajištění zahraničního vysílání pro rok 2026. Z dokumentu vyplývá, že Ministerstvo zahraničních věcí snížilo prostředky určené na provoz stanice Radio Prague International o 25 procent oproti předchozímu roku.

Bezprostředně se to promítne do personálního zajištění stanice. Podle Českého rozhlasu bude nutné zrušit nejméně osm pracovních míst. Omezení se dotkne jazykových redakcí, technického a organizačního zázemí i webu.

Nižší rozpočet ovlivní také rozsah produkce a publikační činnosti. O víkendech bude zpravodajství k dispozici jen v češtině, angličtině a němčině – ostatní jazykové mutace budou v těchto dnech pozastaveny. Produkce určená pro krajanskou komunitu se sníží přibližně o polovinu. Francouzská a španělská redakce omezí rozhlasovou výrobu včetně každodenního třicetminutového podcastu 30 minut z Česka. Přibližně o čtvrtinu poklesne také počet článků publikovaných na webu a redukce se dotkne i multimediálního obsahu.

„Český rozhlas bude i v nové situaci usilovat o zachování klíčových služeb a maximální možné kvality. Je ale férové otevřeně říci, že při takto výrazném zásahu nebude možné udržet dosavadní rozsah ani pestrost nabídky. Dopady pocítí naši posluchači a čtenáři v zahraničí i čeští krajané, pro které je vysílání dlouhodobě důležitým zdrojem informací a spojení s domovem,“ uvedl Ondřej Nováček, programový ředitel Českého rozhlasu.

Škrty v zahraničním vysílání přicházejí v roce, kdy Radio Prague International slaví devadesát let existence. Stanice vysílá od roku 1936 a patří k nejstarším zahraničním rozhlasovým službám na světě. Dnes funguje jako multimediální platforma. Kromě samotného streamu nabízí obsah prostřednictvím webu, podcastů, satelitu i partnerských stanic. Spravuje celkem 17 účtů na sociálních sítích v sedmi jazycích.

Staniční web www.radio.cz podle údajů Českého rozhlasu loni navštívili uživatelé ze všech zemí světa s výjimkou Severní Koreje, Kuby a Tuvalu. Zahraniční vysílání plní vedle zpravodajské a publicistické role také funkci veřejné diplomacie a prezentace České republiky v zahraničí. Dlouhodobě posiluje vazby s krajanskými komunitami po celém světě.

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Náklady na jazykové modely LLM se do pěti let až desetkrát sníží

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé myslí o AI

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

Daňové přiznání za rok 2025: Jak si snížit daň?

Neřešme zákazy sítí a telefonů, dětem není ve škole dobře

V psychiatrických stacionářích léčí osvětlením nebo v kuchyni

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

VZP zavede nový bonus za očkování proti chřipce

Jak reagovat při epileptickém záchvatu? Do úst nesahejte

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy

ÚOOÚ: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

Nachlazení, zápal plic, černý kašel. Laik nemusí rozdíl poznat

AI už začala i předpovídat intenzitu slunečního záření

Konflikt v Íránu a jeho okolí ohrozí globální výdaje na IT

Nebezpeční hackeři zneužili i českou infrastrukturu

Claude ve firmách získává na popularitě

Značkou roku v Česku je Apple, nejpopulárnější opět Alza

Microsoft odstraní Copilot Chat v některých aplikacích M365

