Český rozhlas otestuje nový způsob varování obyvatel. Technologii zaplatí operátor

České Radiokomunikace a Český rozhlas společně otestují technologii varování obyvatel v digitálním vysílání DAB+. Systém je nezávislý na mobilní síti a nepotřebuje internetové připojení. Může tedy doručit nouzové sdělení i v případě, že jiné sítě budou přetížené.
Výraznou předností nového řešení je schopnost automaticky probudit rozhlasový přijímač s podporou DAB a bezprostředně přehrát varovnou multimediální zprávu. Vedle zvukové stopy umí moderní přijímače zobrazit také doprovodný textový údaj nebo vizuální piktogram. Vysílané varování navíc záchranáři mohou geograficky zacílit na konkrétní ohrožený region nebo oblast.
Systém dokáže v krizových situacích doplnit stávající způsoby informování veřejnosti a zvýšit tak bezpečnost občanů. Stávající systémy krizového informování nemusí být vždy dostatečné, což ukázaly například povodně v oblasti Jeseníků.
Nezávislost na internetové či mobilní infrastruktuře představuje klíčovou výhodu zejména v momentech, kdy obyvatelé tyto sítě při krizích přetíží, nebo když z důvodu poškození zcela vypadnou. „Digitální rozhlasové vysílání má v oblasti krizové komunikace mimořádný potenciál. Je robustní, nezávislé na mobilních sítích a internetu a umožňuje doručit důležitou informaci ve stejný okamžik velkému počtu posluchačů bez rizika zahlcení sítě,“ vysvětluje Marcel Procházka, ředitel právní a regulatorní divize Českých Radiokomunikací.
Pro státní správu a složky integrovaného záchranného systému tak DAB+ vysílání tvoří infrastrukturně zcela nezávislý distribuční kanál. Mohou jej využít k masovému šíření výstrah přímo přes vysílací sítě veřejné služby bez nutnosti spoléhat se na komerční mobilní operátory. Systém navíc podle Českých Radiokomunikací vykazuje výrazně vyšší odolnost vůči případným kybernetickým útokům než běžné internetové sítě.
Experimentální projekt začně letos v květnu a potrvá dvanáct měsíců. Zaměří se na ověření technologie EWS/ASA (Emergency Warning System / Alert Service for Audiences). Podle memoranda o spolupráci zaplatí České Radiokomunikace investice do samotné technologie EWS/ASA a zajistí její bezproblémové nasazení podle otevřených standardů ETSI. Český rozhlas pro experimentální testování poskytne potřebný obsah a infrastrukturu své celoplošné sítě DAB+ a zároveň obstará aktivaci, autorizaci a obsahovou správnost vysílaných zpráv.
Zkoušky budou zahrnovat testování distribuce varovných zpráv, jejich prioritizaci a také ověřování kompatibility s dostupnými rozhlasovými přijímači na trhu, přičemž běžné rozhlasové vysílání tyto procesy nijak neohrozí. „Český rozhlas jako médium veřejné služby dlouhodobě plní důležitou roli při informování veřejnosti. Testování systému EWS/ASA v síti DAB+ vnímáme jako možnost ověřit další cestu, jak v mimořádných situacích dostat důležité informace k obyvatelům rychle, spolehlivě a s využitím moderní rozhlasové technologie,“ doplňuje technický ředitel Českého rozhlasu Karel Zýka.
Spolupráce obou subjektů vyústí v závěrečnou zprávu. Získané poznatky společnosti následně detailně představí státním institucím, mezi které patří složky integrovaného záchranného systému, ministerstvo vnitra, ministerstvo obrany a Český telekomunikační úřad. Po skončení společných testů mohou obě strany dosažené technologické výsledky dále samostatně rozvíjet.