Český rozhlas posílá zpravodaje do Soulu, obmění také posty na Blízkém východě a v Paříži

Český rozhlas od července upraví síť svých zahraničních zpravodajů. Zpravodajství z Blízkého východu převezme Jana Karasová, která bude region pokrývat z Ammánu, kam se dosavadní post přesune z Káhiry. Pařížskou agendu po Martinu Baluchovi přebírá Marcel Faltys a zcela nové místo otevírá rozhlas v jihokorejském Soulu, odkud bude dění ve východní Asii sledovat David Jakš.
Na Blízkém východě Karasová naváže na dlouholetého zpravodaje Štěpána Macháčka, který v regionu zůstává a s rozhlasem bude dál spolupracovat jako odborník a externí spolupracovník. Z Ammánu chce Karasová sledovat politický a bezpečnostní vývoj i humanitární, ekonomické a klimatické souvislosti dění v regionu a zprostředkovávat také informace důležité pro cestování a bezpečnostní situaci. „Jako zpravodajka budu sledovat vývoj politických debat, ozbrojených konfliktů i diplomatických jednání,“ uvedla Karasová.
Karasová je redaktorkou zahraniční redakce. Z témat, která dosud pokrývala, jmenuje rozhlas dopady ruské agrese na Ukrajině, válku Spojených států a Izraele s Íránem, prezidentské volby v Česku i v USA nebo povodně na Jesenicku. Žurnalistiku se zaměřením na konflikty a krize studovala v Dánsku a ve Walesu, absolvovala stáže v Německu a USA i online program Oxfordské univerzity a v rozhlase spolumoderovala podcast Bruselské chlebíčky o dění v Evropské unii.
Ve Francii vystřídá Marcel Faltys Martina Baluchu, který se vrací do Prahy a bude pokračovat v reportérské a moderátorské práci. Faltys jako zahraniční reportér pokrýval izraelskou ofenzivu v Pásmu Gazy, válku mezi Izraelem a Íránem i unijní summity v Bruselu. Vystudoval žurnalistiku a politologii na Univerzitě Karlově, během studií strávil semestr na pařížské Sciences Po a na University of Melbourne, v rozhlase působí od roku 2020. „Francii čekají důležité prezidentské i sněmovní volby, ale i další olympijské hry,“ řekl k novému působišti.
Nový post v Soulu rozhlas zřizuje s odkazem na rostoucí ekonomický a bezpečnostní význam východní Asie. Obsadí ho David Jakš, dosavadní ředitel regionálních studií Českého rozhlasu Plzeň a Český rozhlas Karlovy Vary. Jakš dříve pracoval ve stanici China Radio International a jako zpravodaj rozhlasu působil v Pekingu a poté v Bangkoku. Ze Soulu bude pokrývat více než třicet států svého teritoria. „Asie je ekonomicky i politicky nejdůležitějším regionem současnosti a pro zahraničního zpravodaje tematické eldorádo,“ řekl Jakš. Vedením regionálních studií v Plzni a Karlových Varech byl dočasně pověřen intendant regionálního vysílání Pavel Kozler.
Obměna zpravodajských postů je součástí dlouhodobé snahy Českého rozhlasu přinášet posluchačům původní zpravodajství přímo z míst, která ovlivňují mezinárodní bezpečnost, ekonomiku i politiku.