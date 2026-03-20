Libor Bouček se vrací k rozhlasovým kořenům, od dubna doplní Jana Pokorného v Hostu Radiožurnálu

Filip Rožánek
Libor Bouček Autor: Khalil Baalbaki, Český rozhlas
Moderátor Libor Bouček se od dubna stane novou tváří a hlasem dopoledního Hosta Radiožurnálu. V prestižním vysílacím čase mezi devátou a desátou hodinou dopolední se bude u mikrofonu pravidelně střídat s dlouholetým moderátorem Janem Pokorným. 

Zároveň jde o symbolický návrat ke kořenům. Libor Bouček vyrůstal s rozhlasem, prošel Dismanovým rozhlasovým dětským souborem, a právě v prostředí Českého rozhlasu se poprvé formoval jeho vztah k mikrofonu a mluvenému slovu. 

Libor Bouček je dlouhodobě spojený s úspěšnými rozhlasovými i televizními projekty. Diváci ho znají například z pořadů Inkognito, Máme rádi Česko nebo Na lovu, a také ze stanice CNN Prima News. 

„Bylo mi 11, když jsem vstoupil do Českého rozhlasu. A nadšeně se učil a inspiroval těmi, kteří byli hlasy všech stanic. Takže to vnímám jako osobní návrat ke kořenům. A rovnou do jednoho z nejprestižnějších pořadů. Přál bych si posloužit Rozhlasu a jeho posluchačkám a posluchačům se vším, co jsem se na vlastní okružní jízdě naučil,“ říká Libor Bouček.

„Host Radiožurnálu je zavedený a mimořádně respektovaný pořad, který stojí na důvěře posluchačů i na kvalitě rozhovorů. Libor Bouček je zkušený profesionál s velkým rozhledem, výborným jazykovým citem a schopností vést dialog živě, pohotově, a přitom s respektem k hostovi. Oceňuji i symboliku jeho návratu do Českého rozhlasu, kde u mikrofonu před lety začínal. Věřím, že Hostu Radiožurnálu přinese svou osobitou energii a posluchačům nabídne silné a inspirativní rozhovory,“ prohlásil Ondřej Suchan, ředitel zpravodajství Českého rozhlasu a šéfredaktor Radiožurnálu. 

Nejposlouchanější stanice Českého rozhlasu představila nového moderátora přímo v dopoledním vysílání, kde byl dnes hostem. „Libor Bouček se stává naším novým kolegou, moderátorem Radiožurnálu,“ oznámil po půl desáté moderátor Jan Pokorný a symbolicky si se svým kolegou vyměnil místo. Druhé poloviny Hosta Radiožurnálu se ujal právě Libor Bouček a Jan Pokorný se stal hostem. 

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

