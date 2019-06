 »  Český rozhlas se chystá omezit a vypínat AM vysílání

Filip Rožánek

Veřejnoprávní rozhlas chystá průzkumy a informační kampaně, které by měly posluchače motivovat k tomu, aby přestali využívat AM příjem a přešli na moderní formy poslouchání stanic. Vyšlo to najevo při vyřizování posluchačské stížnosti na Radě Českého rozhlasu.

„Analogové rozhlasové vysílání v pásmu středních (a dlouhých) vln s amplitudovou modulací patří k historicky nejstarším způsobům šíření rozhlasu. Z technologického pohledu má výhody poměrně značného dosahu (dle výkonu vysílačů až stovky kilometrů) či jednoduché a spolehlivé přijímače. Na druhé straně je skutečně v dnešní době zastaralé, energeticky velmi neefektivní, vyžaduje nákladné vysílací stožáry a jeho kvalita již neodpovídá moderním měřítkům,“ uvedl technický ředitel Českého rozhlasu Karel Zýka.

AM vysílání je stále důležité pro část posluchačů ČRo Dvojka. „V současné době však vyhodnocujeme zejména ekonomické náklady na jeho zachování (v aktuálním rozsahu) za neefektivně vynakládané a v budoucnu očekáváme jeho vypínání,“ napsal Zýka v odpovědi na stížnost.

Rozhlas argumentuje tím, že spouští nové VKV vysílače a rozšiřuje pokrytí DAB+. Výhoda v podobě dosahu analogového vysílání je podle něj v době internetu překonaná. „Náklady spotřebované na AM vysílání využijeme právě při rozšiřování a zlepšování pokrytí jiných způsobů šíření signálu,“ uzavřel technický ředitel.