 »  Český rozhlas spustil DAB+ vysílače, dokryl třeba severní Čechy nebo část dálniční sítě

Jan Brychta

Český rozhlas dnes ve spolupráci s operátorem veřejnoprávního DAB+ multiplexu Českými Radiokomunikacemi spustil deset nových vysílačů. Z původních čtyřicet procent tak navýšil pokrytí multiplexu na 61 procent tuzemského obyvatelstva a mimo jiné ho rozšířil na dálnice D1, D5, D8, D10 a D11.

K rok fungující pětici vysílačů v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a na dálnici D5 u Berouna přibyly další dva vysílače velkého výkonu, Buková hora u Ústí nad Labem a Černá hora na Trutnovsku. Příhraniční úsek dálnice D5 pokryje vysílač Tachov – Rozsocha.

Za klíčovou součást aktuální fáze výstavby považuje Český rozhlas „zajištění kvalitního signálu DAB+ na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem“, které je řešeno stuhovým pokrytím s centrálním vysílačem Strážník poblíž Jihlavy a vždy třemi menšími směrovými vysílači po obou jeho stranách. Směrem do Prahy jde o Kácov – Zliv, Měchnov -Vrchy, Čtyřkoly – Dubsko a směrem do Brna je to pak Velké Meziříčí – Fajtův vrch, Křoví – Rozcestí a Rosice – Obora. Tímto krokem samozřejmě nekončíme a již nyní pracujeme na přípravě další fáze pokrytí, slíbil technický ředitel Karel Zýka.



Autor: Český rozhlas Pokrytí DAB+ multiplexu Českého rozhlasu ke konci letošního roku.

Veřejnoprávní DAB+ multiplex vysílá čtrnáct rozhlasových stanic s kódováním AAC -HE v2.

Celoplošné

ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Vltava, ČRo Plus

Regionální:

ČRo Regina DAB Praha, ČRo Region, ČRo Brno, ČRo Ostrava a ČRo Plzeň

Speciální:

Radio Wave, Rádio Junior, D-dur, ČRo Jazz, Rádio Retro