Český rozhlas začne od nového roku rušit pracovní místa

Ještě v prvním pololetí roku 2022 chce Český rozhlas zrušit 60 pracovních míst. Z toho ve zpravodajství půjde o 20 pozic z celkových 320, informoval server Médiář s odkazem na úterní setkání generálního ředitele Reného Zavorala se zaměstnanci. Nejdřív se revidují neobsazené pozice, pak se využijí případné žádosti o odchod do penze, možné je také převedení málo vytížených zaměstnanců na externí spolupráci.

Jestliže parlament nerozhodne o zvýšení rozhlasového poplatku, který je už od října 2005 stále ve stejné výši 45 Kč, bude muset Český rozhlas do června roku 2023 zrušit až 140 míst.

Generální ředitel před svými kolegy opakoval, proč chtěl najmout na řízení zpravodajství Jitku Obzinovou. Ta nakonec nenastoupí, protože se proti ní v otevřeném dopise postavilo více než 600 zaměstnanců a externích spolupracovníků. René Zavoral míní, že by neměla být posuzována podle „jedné chyby“ při řízení zpravodajství TV Prima. Podle jeho slov mediální manažerka dobře chápe rozdíl mezi nároky veřejnoprávního a soukromého média. Zasloužila by si také druhou šanci, tak jako ji dostali při profesním pochybení zaměstnanci rozhlasu.

Na řízení zpravodajství chtěl místo dosavadního šéfa Jana Pokorného najmout člověka zvenčí, neboť „věci, které bolí, se špatně dělají člověku, který tu divizi léta řídil a je vázán i osobními vazbami“. Zaměstnanci při setkání podle Respektu pochybovali, na základě jaké analýzy vedení určuje, jaká pracovní místa se mají rušit. Na jednu stranu mluví o propouštění, ale přitom na podzim vznikla digitální stanice pro seniory Pohoda.

Mluvčí nespokojených zaměstnanců Václav Štefan označil Zavoralovo vysvětlení manažerských změn za nedostatečné. Ředitel však přislíbil, že v případném výběrovém řízení na nového šéfa zpravodajství bude mít zaměstnanecká iniciativa jednoho zástupce. O novém manažerovi či manažerce by mělo být jasno zhruba do tří měsíců. Do té doby je řízením zpravodajství pověřen šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan. Právě on už bude muset s redukcí pracovních míst začít.