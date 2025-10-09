Lupa.cz  »  Český rozhlas získal mezinárodní certifikát důvěryhodnosti

Český rozhlas získal mezinárodní certifikát důvěryhodnosti

Filip Rožánek
Dnes
Studio, Český rozhlas Autor: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

Český rozhlas jako teprve třinácté veřejnoprávní médium na světě získal mezinárodní certifikát důvěryhodnosti Journalism Trust Initiative (JTI). Jde o mezinárodní standard typu ISO, jehož strukturu navrhlo 130 odborníků z řad novinářů, regulačních orgánů, vydavatelů i technologických firem.

Certifikace má potvrzovat dodržování vysokých standardů transparentnosti a odpovědné žurnalistiky. Zakládajícími členy a podporovateli iniciativy jsou Evropská vysílací unie (EBU), Globální fórum pro rozvoj médií (Global Forum for Media Development – GFMD), Evropská komise a nadace Craig Newmark Philanthropies.

Udělení certifikátu předcházel nezávislý audit, který hodnotil redakční procesy, způsob ověřování informací a celkovou transparentnost fungování instituce. Audit také zohlednil důraz na odpovědnou žurnalistiku a dlouhodobou podporu vzdělávání redakčního týmu.

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral uvedl, že v době, kdy veřejnoprávní média čelí tlaku a zpochybňování, představuje certifikát důkaz o naplňování nejvyšších mezinárodních standardů. Podle něj je ocenění potvrzením, že způsob práce Českého rozhlasu obstojí v globálním srovnání.

Benjamin Sabbah, ředitel Journalism Trust Initiative v organizaci Reportéři bez hranic, dodal, že certifikace posiluje misi veřejnoprávních médií šířit důvěryhodné a nezávislé informace a vysílá jasný signál o jejich spolehlivosti.

Certifikát byl Českému rozhlasu udělen v září 2025 s platností na dva roky. Detaily auditu Českého rozhlasu jsou na stránkách JTI (v angličtině).

Před Českým rozhlasem získala certifikaci například kanadská CBC, francouzská France Télévisions a Radio France, irská RTÉ, švýcarské SwissInfo nebo veřejnoprávní média v Lotyšsku a Litvě. V České republice je z privátních médií držitelem certifikátu JTI vydavatelství Economia.

