 »  Český Sabris získal ruskou IT firmu ITS, nakupovat chce i v dalších zemích

Jan Sedlák

Česká společnost Sabris za nespecifikovanou částku kupuje ruskou IT společnost Information Technologies and Services (ITS), která má 25 zaměstnanců a sídlo v Jekatěrinburgu. ITS se stává dceřinou společnost Sabris Holding a šéfem zůstává Victor Shishlyaev, jeden ze zakladatelů podniku.

Sabris funguje jako významný partner německé společnosti SAP a na nasazování stejných technologií se soustředí také ITS. Český podnik chce pomocí akvizice posílit na ruském trhu. „Akvizice jsou pro nás jedním ze způsobů, jakým bychom chtěli do budoucna rozšířit své působení nejen do Ruska, ale zvažujeme například i jihovýchodní Evropu nebo Ameriku,“ naznačuje další plány generální ředitel Sabrisu Vladimír Sýkora.

Sabris se chce stát jedním z předních hráčů kolem SAPu ve střední a východní Evropě. Vedle SAPu se zaměřuje také na Microsoft nebo OpenText. Prozatím má zastoupení v Česku, na Slovensku, a právě v Rusku. V holdingu pracuje přes 200 lidí.

Obrat Sabrisu v roce 2017 činil 321 milionů korun. Obrat Sabris CZ v té době dosáhl na obrat přes 271 milionů a zisk necelých 34 milionů korun. Do výsledků byl započítán i prodej podílu ve firmě Abri Services, která je součástí struktury Abri Holding.