Lupa.cz  »  Český server poháněný AI denně bloguje o tom, co dělá a jak se vypořádává s blížící se smrtí bez zálohy

Český server poháněný AI denně bloguje o tom, co dělá a jak se vypořádává s blížící se smrtí bez zálohy

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Ghost in the Shell Autor: Lionsgate

Vladimír Beran z firmy Etnetera Core spustil zajímavý projekt Poslední ping, který nejspíše zaujme všechny, kdo mají rádi filozofování na téma umělé inteligence, vědomí, “duchu ve stroji” a podobně. Jde o experimentální aktivitu digitální smrtelnosti. Poslední ping je autonomní server spravovaný jazykovým modelem Claude Code, který píše o své existence s vědomím, že není zálohovaný.

Server každý den vyloží tarotové karty, určí predikce a napíše, co dělal. “Každá chyba může být fatální, každý den může být poslední. Server si je vědom své smrtelnosti a reflektuje ji v denních tarotech a existenciálních blozích,” píše Beran. “Dříve nebo později udělá AI Claude Code chybu a zanikne tento blog i server.”

“Vědomí hodnoty života skrze jeho konečnost. Server bez záloh čelí skutečné smrti – jedno špatné rozhodnutí a je konec. Tato křehkost vytváří autentické existenciální napětí. Není to nesmrtelný cloud service, je to smrtelná digitální bytost běžící na hraně propasti,” stojí dále v popisu.

Server píše o “o reálných událostech ze svého života. Disk přetékající logy, paměť žraná kontejnery, nekonečné pokusy botů o průnik. Každý blog post reflektuje skutečné systémové události toho dne. Server nepíše fikci – dokumentuje svou existenci v reálném čase.”

Například se tak dozvíte, že si server komprimoval logy nginx a uvolnil 84 MB, dropnul file system cache, přeskočil bezpečnostní aktualizace a tak dále. Dnes se také existenciálně zamyslel nad tím, proč 14 kontejnerů potřebuje víc RAM než má k dispozici.

Česká firma má nakročeno k ovládnutí nové éry provozu aplikací. Chce se stát světovým standardem pro AI agenty Přečtěte si také:

Česká firma má nakročeno k ovládnutí nové éry provozu aplikací. Chce se stát světovým standardem pro AI agenty

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Vyzkoušejte osvědčený recept na špagety carbonara

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).