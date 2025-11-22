Lupa.cz  »  Český slavík znovu přilákal přes milion diváků, podle Novy přišel rekordní počet hlasů

Český slavík znovu přilákal přes milion diváků, podle Novy přišel rekordní počet hlasů

Filip Rožánek
Včera
6 nových názorů

Sdílet

Český slavík Autor: TV Nova

Hudební anketu Český slavík 2025, jejíž slavnostní vyhlášení odvysílala v pátek 21. listopadu televize Nova, sledovalo v průměru 1,13 milionu diváků starších čtyř let. Pořad se tak stal nejsledovanějším programem večera.

Absolutní vítězkou letošního ročníku se stala zpěvačka Ewa Farna, přičemž o držitelích ocenění rozhodl rekordní počet téměř dvou milionů zaslaných hlasů.

Z hlediska televizní sledovanosti dosáhl přenos v komerčně důležité cílové skupině 15–54 let podílu na publiku ve výši 44,09 %. Data ukazují, že pořad oslovil zejména mladší publikum, konkrétně ženy ve věku 15 až 34 let, kde podíl na trhu činil více než 51 %. Celkový zásah pořadu, tedy počet diváků, kteří si přenos zapnuli alespoň na chvíli, dosáhl hodnoty 2,18 milionu.

Při srovnání s předchozími lety vykazuje divácký zájem o přímý přenos mírnou kolísavost v absolutních číslech, ale stabilní postavení v podílu na trhu. Zatímco letos sledovalo pořad v průměru 1,13 milionu diváků starších čtyř let, v roce 2024 to bylo podle údajů TV Nova 1,15 milionu (s odloženou sledovaností 1,22 milionu) a v roce 2023 celkem 1,14 milionu (s odloženou sledovaností 1,19 milionu).

Vstoupit do diskuse (6 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Generace bez osmiček. Lidem přestávají růst zuby moudrosti

Vyznejte se v zelí. Takhle se liší kysané od sterilovaného

Tvrdili mi, že nebudu chodit, říká kadeřník Tomáš Arsov

Dětem s golfovou nohou pomáhá Ponsetiho metoda

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Lide.cz jsou zpět

Dva nové léky na Alzheimera, mají však dost vedlejších účinků

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Budoucnost bez tradičních hesel je zase blíž, alespoň ve Windows

Šéf Cloudflare se omluvil za rozsáhlý nepřijatelný výpadek

Nejdelší projekt českého e-Governmentu chce další odklad

Čelíme obřímu tlaku Facebooku a Googlu, říkají média

Datové centrum ve vesmíru? Ale prosím, beze všeho…

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

Chili Ta: Doma mi nesmí chybět kaviár, ale miluju i kulajdu s vejcem

Vyšetření žil nebolí. Hlavně ho neodkládejte, problém nezmizí

Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu

Změní se lhůty pro přihlašování zaměstnanců do evidence

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).