Český slavík znovu přilákal přes milion diváků, podle Novy přišel rekordní počet hlasů

Hudební anketu Český slavík 2025, jejíž slavnostní vyhlášení odvysílala v pátek 21. listopadu televize Nova, sledovalo v průměru 1,13 milionu diváků starších čtyř let. Pořad se tak stal nejsledovanějším programem večera.
Absolutní vítězkou letošního ročníku se stala zpěvačka Ewa Farna, přičemž o držitelích ocenění rozhodl rekordní počet téměř dvou milionů zaslaných hlasů.
Z hlediska televizní sledovanosti dosáhl přenos v komerčně důležité cílové skupině 15–54 let podílu na publiku ve výši 44,09 %. Data ukazují, že pořad oslovil zejména mladší publikum, konkrétně ženy ve věku 15 až 34 let, kde podíl na trhu činil více než 51 %. Celkový zásah pořadu, tedy počet diváků, kteří si přenos zapnuli alespoň na chvíli, dosáhl hodnoty 2,18 milionu.
Při srovnání s předchozími lety vykazuje divácký zájem o přímý přenos mírnou kolísavost v absolutních číslech, ale stabilní postavení v podílu na trhu. Zatímco letos sledovalo pořad v průměru 1,13 milionu diváků starších čtyř let, v roce 2024 to bylo podle údajů TV Nova 1,15 milionu (s odloženou sledovaností 1,22 milionu) a v roce 2023 celkem 1,14 milionu (s odloženou sledovaností 1,19 milionu).