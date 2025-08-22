Lupa.cz  »  Český sportovní kanál Sporty TV je nově dostupný online

Stanice Sporty TV zpřístupnila své vysílání také na webu. Podle šéfredaktora Jiřího Kalemby tímto krokem reaguje na poptávku diváků. „Je to důležitý krok – naším cílem je přinášet fanouškům kvalitní sport bez omezení. A vysílání teď může být dostupné online opravdu všem,“ uvedl Kalemba.

Sporty TV je celoplošně dostupná zdarma v DVB-T2, ve svých nabídkách ji mají také poskytovatelé placených televizních služeb. Internetový stream Sporty TV je tedy rozšířením stávajících distribučních kanálů. Na výběr jsou možnosti 360p, 480p, 720p a nejvyšší 1080p.

Programová skladba Sporty TV zahrnuje portfolio přibližně 30 sportů. Mezi nejvýznamnější domácí soutěže, které stanice vysílá, patří fotbalová Chance Národní Liga a nejvyšší české ligy ve volejbale, házené a florbale.

Ze zahraničního obsahu se televize zaměřuje například na seriál vytrvalostních automobilových závodů FIA WEC nebo světovou tour v beachvolejbalu. Vedle zavedených sportů se stanice věnuje i podpoře mládežnických kategorií a novým olympijským sportům, jako jsou lakros, flag football nebo skateboarding.

Součástí vysílání jsou také vlastní autorské pořady, mezi nimi diskusní formáty Fotbal na druhou a Florbal fokus.

Sporty TV vysílá od března 2024. Provozovatelem televize je společnost Perinvest Group s.r.o., která se přes dvacet let zabývá produkcí a komunikací sportovních akcí a je mimo jiné strategickým partnerem NHL pro evropský trh. Na říjen tohoto roku stanice plánuje tiskovou konferenci, kde představí programové novinky pro nadcházející sezónu a zhodnotí uplynulé období.

