Český startup automatizuje rutinu na JIP. S investicí a certifikací míří do zahraničí

Jeden z desítky let neměnných úkonů sester na jednotkách intenzivní péče (JIP) je pravidelné ruční zapisování množství moči pacientů ve sběrném sáčku. Český startup HTG Medical ho chce nahradit automatickým měřením a přenosem dat do nemocničního systému. S touto myšlenkou vyvinul jeho tým zařízení HTG Urogram, prošel s ním ostrým nasazením v pražském IKEMu a nyní firma získala novou investici a evropskou certifikaci, se kterou míří na zahraniční trhy.
Firma jedná se zahraničními distributory a chystá se do Rakouska, Španělska, Francie a Nizozemska. V plánu jsou navíc další zařízení, která se integrují do nemocniční infrastruktury a mohly by postupně vytvořit platformu pro automatizaci péče na JIP.
Startup vedou Max Klimeš, Krištof Šaman a Tobiáš Vybíral. Přístroj průběžně měří diurézu, zobrazuje výsledky na displeji a automaticky je přenáší do nemocničního informačního systému. Podle zakladatelů tím zdravotníkům ušetří zhruba hodinu práce za směnu a zároveň omezuje chybovost. Kontinuální měření navíc umožňuje sledovat vývoj hodnot v čase a včas upozornit například na riziko akutního poškození ledvin. „Na naší kardiovaskulární JIP v IKEM systém úspěšně využíváme už čtyři měsíce,“ říká primář oddělení kardiovaskulární intenzivní péče IKEM Marek Šramko.
Startup nyní získal dalších 450 tisíc eur (zhruba 11 milionů korun) jako druhou část pre-seed investičního kola. Do financování se zapojily fondy Garage Angels, Electron Capital Partners a JIC Ventures i stávající investoři Jinej fond a Dendis Capital. Celkem firma vybrala přes milion eur. „Startup přichází s modelem, kde zákazník neutratí víc, než utrácí dnes, ale dostane k tomu automatizaci a data navíc. V nemocnicích je to reálná vstupní strategie,“ komentuje řídící partner JIC Ventures Miloš Sochor.
Významným posunem je zároveň získání certifikace podle evropského nařízení MDR pro zdravotnické prostředky. Ta je po zpřísnění pravidel považována za jednu z nejnáročnějších na světě a je otázkou mimo jiné tisíců stran podkladů. Startup na ní pracoval 15 měsíců a pravděpodobně prý pomohla výroba v Evropě. Certifikace má posloužit jako regulatorní odrazový můstek pro rychlou registraci i v Austrálii, Singapuru, Malajsii nebo v Saúdské Arábii.