Lupa.cz  »  Český startup Oddin koupil dánské datové technology, pomůžou mu s predikcí v esportech

Český startup Oddin koupil dánské datové technology, pomůžou mu s predikcí v esportech

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Vlastimil Venclík a Marek Suchar, Oddin.gg Autor: Oddin.gg
Vlastimil Venclík a Marek Suchar, zakladatelé Oddin.gg

Český esportový startup Oddin.gg koupil dánskou společnost GameScorekeeper, specialisty na strukturovaná data o hrách, týmech a hráčích. Transakce má posílit datovou základnu Oddinu, který se spoléhá jak na automatizovanou infrastrukturu, tak na pokročilé algoritmy založené na strojovém učení.

GameScorekeeper má rozsáhlý archiv standardizovaných historických dat napříč více než deseti předními esportovými tituly. Spojení má tak podpořit zaměření Oddin.gg na prediktivní modely v reálném čase, trading a spravované sázkové služby. Oddin zjednodušeně řečeno během esportových zápasů dopočítává, jak dopadnou, kombinuje přitom řadu proměnných včetně postav, vybavení a vývoje hry. Data od GameScorekeeper mají zajistit propojenější workflow, od sběru a normalizace přes analytiku a tvorbu kurzů.

„E‑sport vstupuje do nové fáze, v níž jsou spolehlivost, přesnost a skutečná odbornost důležitější než kdy dřív. GameScorekeeper si vybudoval vynikající reputaci pro vysoce kvalitní data a jejich zakladatelský mindset je s naším naprosto v souladu,“ popisuje Vlastimil Venclík, spoluzakladatel a českého startupu.

GameScorekeeper dodává data a widgety s vysokou integritou hráčům jako PrizePicks a DraftKings. Oddin před pár dny potvrdil svou pozici nejrychleji rostoucí technologické firmy ve střední Evropě. Letos firma rozšířila své aktivity napříč Latinskou Amerikou a v červnu oznámila investici ve výši stovek milionů. Pohybuje se v zisku a od investorů v předchozích letech získala přes 160 milionů korun. Služby startupu využívá na 300 značek ve světě, včetně Allwynu, Tisportu, brandů Betway, Yolo Group či Stake.

Huawei se ne a ne odporoučet z Česka a Evropy. Číňané nahradili useklé chapadlo a staví i s ČEZem Přečtěte si také:

Huawei se ne a ne odporoučet z Česka a Evropy. Číňané nahradili useklé chapadlo a staví i s ČEZem

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Jak funguje platforma IBM Power11?

Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

České investiční fondy sní americký sen

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Zákazník má vždy pravdu. Opravdu?

Při jakých příjmech se OSVČ vyplatí paušální daň?

Budoucnost bez tradičních hesel je zase blíž, alespoň ve Windows

Kolagenu v těle ubývá už od 25 let, doplníte ho jídlem i pitím

Pětina lidí leží v nemocnicích zbytečně, ale není je kam přemístit

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

iPhone a Android umí konečně sdílet obrázky nablízko

Osvědčený recept na linecké. Zásadní je správný poměr surovin

Dell má našlapaný notebook s dvěma procesory pro AI

ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Množství údajů dle nařízení vlády k JMHZ mnohé překvapí

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).