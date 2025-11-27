Český startup Oddin koupil dánské datové technology, pomůžou mu s predikcí v esportech

Český esportový startup Oddin.gg koupil dánskou společnost GameScorekeeper, specialisty na strukturovaná data o hrách, týmech a hráčích. Transakce má posílit datovou základnu Oddinu, který se spoléhá jak na automatizovanou infrastrukturu, tak na pokročilé algoritmy založené na strojovém učení.
GameScorekeeper má rozsáhlý archiv standardizovaných historických dat napříč více než deseti předními esportovými tituly. Spojení má tak podpořit zaměření Oddin.gg na prediktivní modely v reálném čase, trading a spravované sázkové služby. Oddin zjednodušeně řečeno během esportových zápasů dopočítává, jak dopadnou, kombinuje přitom řadu proměnných včetně postav, vybavení a vývoje hry. Data od GameScorekeeper mají zajistit propojenější workflow, od sběru a normalizace přes analytiku a tvorbu kurzů.
„E‑sport vstupuje do nové fáze, v níž jsou spolehlivost, přesnost a skutečná odbornost důležitější než kdy dřív. GameScorekeeper si vybudoval vynikající reputaci pro vysoce kvalitní data a jejich zakladatelský mindset je s naším naprosto v souladu,“ popisuje Vlastimil Venclík, spoluzakladatel a českého startupu.
GameScorekeeper dodává data a widgety s vysokou integritou hráčům jako PrizePicks a DraftKings. Oddin před pár dny potvrdil svou pozici nejrychleji rostoucí technologické firmy ve střední Evropě. Letos firma rozšířila své aktivity napříč Latinskou Amerikou a v červnu oznámila investici ve výši stovek milionů. Pohybuje se v zisku a od investorů v předchozích letech získala přes 160 milionů korun. Služby startupu využívá na 300 značek ve světě, včetně Allwynu, Tisportu, brandů Betway, Yolo Group či Stake.