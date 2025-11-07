Lupa.cz  »  Český startup Sense Arena má smlouvu s hráčskou asociací NHL. Do virtuální reality přináší McDavida i Pastrňáka

Český startup Sense Arena má smlouvu s hráčskou asociací NHL. Do virtuální reality přináší McDavida i Pastrňáka

Iva Brejlová
Dnes
Sense Arena Autor: Sense Arena
Sense Arena

Český startup Sense Arena podepsal smlouvu s asociací hráčů NHL (NHLPA), díky které se ve virtuální realitě poprvé objeví skutečné hokejové hvězdy. Fanoušci si tak zahrají s Connorem McDavidem, Davidem Pastrňákem nebo Matthewem Tkachukem. Jde o první licenční dohodu NHL a NHLPA, která umožňuje fanouškům ve virtuální a smíšené realitě „hrát si“ proti těm nejlepším hráčům světa.

„Sense Arena mění způsob, jak sportovci trénují a fanoušci zažívají hru," uvedl Martin Kešner z investičního fondu J&T Ventures, který patří mezi investory startupu.

Sense Arena vyvíjí VR platformu pro hokejový trénink od roku 2018. Vytváří ve virtuálním prostředí tréninkové programy pro zlepšení kognitivních schopností, rozhodování a reakčních časů sportovců. S platformou se připravují i vrcholoví sportovci, údajně až čtyřikrát efektivněji než na ledě. Mimo jiné díky většímu počtu opakování tréninkových úkonů nebo možnosti navolit si stupeň obtížnosti. Startup už na investicích mimo jiné od J&T Ventures nebo Mitonu získal přes pět milionů dolarů. Investičně do něj vstoupil i David Pastrňák.

Firma už dva roky spolupracuje s NHL na používání značky a akcí jako Winter Classic, doteď se ale na ledě pohybovali generičtí hokejisté. Nově se tak přidávají konkrétní hráči. „Je to opravdu dynamická nová platforma, která bude prezentovat talent hráčů a přiblíží fanoušky k akci způsobem, který nikdy předtím nezažili,“ vyjádřil se podle článku ESPN Steve Scebelo, komerční ředitel NHLPA.

Tréninkové programy používá řada hráčů. „Myslím, že pro mou kariéru byly zásadní a staly se faktorem, proč můžu hrát tak, jak hraju na úrovni NHL. Je to nedílná součást mého tréninku a přípravy,“ vyjádřil se pro ESPN například brankář Joey Daccord ze Seattle Kraken. Kromě hokeje nabízí Sense Arena tréninky i pro hraní tenisu.

Český VR hokej Sense Arena získává tři miliony dolarů, expanduje do dalších sportů

Český VR hokej Sense Arena získává tři miliony dolarů, expanduje do dalších sportů

