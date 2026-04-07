Český startup StockStory koupila americká mediální skupina Versant Media, která stojí za CNBC

Iva Brejlová
Dnes
Americká mediální skupina Versant Media Group koupila startup StockStory s českými zakladateli, platformu pro analýzu akcií poháněnou umělou inteligencí. Technologie má posílit digitální investiční obsah CNBC. Detaily transakce firmy nezveřejnily.

Platforma kombinuje vlastní datové modely, umělou inteligenci a tým analytiků s praxí z hedgeových fondů. Jejím cílem je zpřístupnit individuálním investorům nástroje dříve využívané převážně velkými institucionálními fondy. StockStory má proprietární datové modely zpracovávající tržní data z burz NYSE a Nasdaq, investičních bank a SEC dokumentů. Algoritmy vyhodnocují tradiční fundamentální ukazatele, jako je volný peněžní tok, i odvětvově specifické metriky, například míru udržení zákazníků u SaaS firem nebo růst tržeb na stejných prodejních místech u retailových řetězců. Službu podle údajů společnosti využívá přes 700 tisíc investorů.

StockStory založil Adam Hejl, později se k němu do vedení a jako CTO přidal Radek Strnad. Podle tiskové zprávy Hejl po uzavření transakce přechází do Versantu a bude reportovat technologickému řediteli skupiny Deepu Bagcheeovi. Versant Media Group vlastní kromě CNBC také stanice USA Network, Golf Channel, E! nebo SYFY a digitální platformy Fandango či Rotten Tomatoes.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

