Český stát začal zjišťovat, jak moc se používá cloud a zda je levnější než koupě hardwaru

Digitální a informační agentura (DIA) by ráda zjistila, jak tuzemské státní a veřejné organizace vnímají cloud computing. DIA spravuje katalog poskytovatelů cloudů, od kterých stát může odebírat, a podílí se na jejich certifikacích. Teď vytvořila dotazník, jehož cílem je “co je vnímáno jako výhoda cloud computingu nebo naopak jako překážka jeho využití.”
DIA se v dotazníku na věci tohoto typu: Jaké kategorie jsou cloudové služby, které používáte? U kterých aplikací jste při přechodu do cloudu zachovali stejného výrobce aplikace? Jaká byla Vaše motivace nebo motivace Vaší organizace k přechodu do cloudu? Do jaké míry byla Vaše očekávání splněna? S čím jste a nejste spokojení? Zda cloud vyjde levněji než on-premise, zlepšila se dostupnost služeb, zda je migrace do cloudu lepší než kupovat nové servery a tak dále.
Dotazník lze vyplnit do 25. června letošního roku. “V případě zájmu můžete v závěru dotazníku požádat o konzultaci v oblasti cloud computingu a o zaslání výsledků průzkumu,” uvedla DIA.