 »  Český T-Mobile začal nabízet bezplatný internet v letech po Evropě

Jan Sedlák

Tuzemský T-Mobile spustil službu Internet v letadle, která do února nabízí připojení k internetu v evropských letech do konce února roku 2020 zdarma. Týká se to letadel Airbus A320 v rámci skupiny Lufthansa, kam vedle samotné Lufthansy spadají Austrian Airlines a Eurowings. Funkce je prozatím dostupná pouze pro Android.

Službu, která je prozatím v testovacím režimu, může využít každý zákazník T-Mobilu s tarifem. Je nutné si stáhnout aplikaci Můj T-Mobile, uvést telefon do leteckého režimu a v aplikaci si pak internet v letadle aktivovat (tlačítko Přístup k InFlight WiFi). Operátor prozatím neuvádí, jaké ceny nastaví po skončení volně přístupného období.

„Internet v letadle umožňuje datově a časově neomezený přístup k internetu prostřednictvím Wi-Fi připojení přes družici o rychlosti 600 kb/s, a je tak zcela dostačující pro běžnou komunikaci nebo prohlížení webových stránek,“ informuje T-Mobile o rychlostech. Internet funguje v letové výšce. Další informace včetně podmínek jsou k dispozici na webu.

Letecký internet od T-Mobilu využívá European Aviation Network, za kterou stojí Deutsche Telekom (mateřský podnik T-Mobilu) a Inmarsat Aviation. Dosáhnout má až na rychlosti 75 Mb/s.