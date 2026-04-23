Český Tech Horizons se podílí na víc než půlmiliardové investici do evropské vesmírné logistiky

Iva Brejlová
Včera
Atmos Space Cargo Autor: Atmos Space Cargo

Německo-francouzská společnost Atmos Space Cargo, která řeší dopravu nákladu na oběžnou dráhu a řízený návrat zpátky na Zemi, ohlásila investici v celkové výši 25,7 milionu eur (zhruba 630 milionů korun), na které se podílí český Tech Horizons. Podle investorů startup řeší kapacitu, která v Evropě dosud chybí, což má být schopnost suverénně a opakovaně vracet náklad z orbity pro komerční, institucionální i obranné účely.

Vyvíjí lodě Phoenix vybavené integrovanými pohonnými a energetickými systémy. Ty jsou schopné uskutečnit mise trvající od několika hodin až po několik měsíců na nízké oběžné dráze. Vozidlo provádí autonomní opuštění oběžné dráhy a řízený návrat do atmosféry pomocí technologie, která slouží jako tepelný štít i aerodynamická brzda, přitom minimalizuje ztráty materiálu.

Loni se firma stala první soukromou evropskou společností, která dokázala uskutečnit návrat z vesmíru. Nyní oznámila, že přechází k běžnému provozu. Souběžně s tím zakládá divizi, která se zaměří na vládní a obranné zákazníky v Evropě. „Phoenix 2 je prvním krokem k vybudování škálovatelné evropské infrastruktury pro návrat, která prokáže naši schopnost nezávisle přistupovat k materiálům, datům a hardwaru z oběžné dráhy, provozovat je a vracet zpět,“ uvedl Sebastian Klaus, ředitel a spoluzakladatel společnosti.

Atmos zároveň začíná vyvíjet nové návratové vozidlo s kapacitou nákladu zhruba jedné tuny, proti předešlým asi desetinásobnou. Aktuální investice má směřovat především do flotily návratových modulů s technologií nafukovacího deakcelerátoru. Firma získala investici v kole Series A, které vedly společně fondy Balnord a Expansion Ventures, připojil se Keen Defence and Security a Evropská rada pro inovace (EIC) prostřednictvím programu Accelerator. Vedle Tech Horizons vstoupily do firmy také OTB Ventures, High-Tech Gründerfonds, APEX Ventures, Seraphim, Faber, E2MC, Kirch Ventures, Lennertz & Co., Mätch VC a MBG Baden-Württemberg.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

