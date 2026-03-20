Český tlak v Bruselu uspěl, Evropský parlament je pro odklad a zmírnění regulace umělé inteligence

České snahy o zmírnění regulace umělé inteligence v Evropské unii zabírají. Dva výbory v Evropském parlamentu (IMCO a LIBE) schválily pozici k takzvanému AI omnibusu, tedy zjednodušujícímu digitálnímu balíčku. Je tak reálný odklad ještě neplatných části Aktu o umělé inteligenci (AI Act) a zjednodušení pravidel.
Tlak na regulaci AI rozjel bývalý náměstek na ministerstvu průmyslu a obchodu a vládní zmocněnec pro AI Jan Kavalírek. Ve vyjednáváních a vysvětlování v Bruselu pokračuje jako takzvaný AI zmocněnec pro střední a východní Evropu financovaný Svazem průmyslu a dopravy a dalšími organizacemi. Výbory v Evropském parlamentu reflektovaly jím navrhované změny.
Kavalírek konkrétně vyzdvihnul následující:
- Odklad AI Actu. Výbory schválily odklad o 16, respektive 12 měsíců. Zároveň souhlasily s tím, že účinnost nebude vázaná na rozhodnutí Komise o dostupnosti compliance tools, ale na pevné termíny: pro přílohu č. III 2/12/2027 a pro přílohu č. I 2/8/2028. To je skvělý výsledek, který navíc dává větší právní jistotu.
- Zjednodušení certifikace a odstranění duplicit se sektorovou legislativou. Zrušení části A přílohy I a přesun veškeré harmonizované legislativy do části B (MDR, IVDR, strojní zařízení, hračky, výtahy, rádiová zařízení, OOP) znamenají výrazné snížení administrativy pro výrobce těchto výrobků s AI. U certifikace bude stěžejní výrobková legislativa a AI Act bude sloužit jen jako doplněk tam, kde je relevantní.
- Při tvorbě prováděcích aktů pro tuto sektorovou legislativu by Komise navíc neměla přinášet žádné nové požadavky nad rámec AI Actu. A to je důležité vítězství.
- Výhody pro střední a menší podniky se rozšiřují i na podniky se střední tržní kapitalizací (například jednotné formuláře a podobně). To je dobrá zpráva, protože právě do této kategorie spadá mnoho evropských firem.
- Zpracování speciálních kategorií osobních dat pro detekci a korekci biasu. Nový článek 4a) je krok správným směrem, samozřejmě ve striktně nezbytných případech a za přísných bezpečnostních opatření.
- AI literacy. Povinnost výrobců podporovat AI vzdělanost zaměstnanců a uživatelů je doprovázena i zodpovědností Evropské komise a členských států AI literacy rovněž obecně podporovat. Komise k tomu vydá další podklady.
- Zpřesnění definice, kdy je AI systém brán jako bezpečnostní komponenta produktu, což je klíčové pro stanovení rizikové kategorie.
- Zákaz AI zobrazující či upravující sexuální nebo intimní obsah. Vzešel jako iniciativa Evropského parlamentu, ale praxe ukazuje, že je velmi potřebný.
“Tento návrh by měl být v dalším kroku schválen na plénu Evropského parlamentu 26. března. Následně bude spuštěn trialog mezi Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí, což bude další klíčová etapa,” doplnil Kavalírek.