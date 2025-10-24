Český venture fond Aspire11 ukázal strategii, jak rozdělí 12,5 miliardy korun

Investiční platforma Aspire11 představila strategii alokace 500 milionů eur (12,5 miliardy korun) z českého penzijního kapitálu do evropských a globálních technologických firem. Největší část, celkem 300 milionů eur, má směřovat do přímých investic do pokročilých technologických firem. Cílem je „zaplnit evropskou mezeru ve financování největších transakcí, kde dnes dominují severoamerické penzijní fondy a mimoevropské suverénní fondy,“ popsal Pavel Mucha, spoluzakladatel Aspire11, na konferenci Engaged.
Zmíněných 300 milionů eur (přes sedm miliard korun) bude spravovat samostatný tým a peníze nasměruje v podobě přímých vstupů do pokročilých růstových kol do globálně významných scale-upů, tedy firem, které překročily startupovou fázi a stále významně rostou.
„Ve velkých kolech je účast evropského kapitálu velmi malá. Pokud se podíváte na fondy za velkými koly, vidíte neevropský kapitál, třeba severoamerické penzijní fondy a další suverénní fondy pocházející pocházející z mimoevropských zemí. To vyvolává otázku, proč ne my? Je to jeden z důvodů, proč jsme projekt odstartovali,“ vysvětloval Mucha.
Dalších 100 milionů eur (skoro 2,5 miliardy) je připraveno jako alokace do vybraného portfolia 15 až 20 VC správců, což má fondu přinést účast ve 350 až 500 začínajících startupech prostřednictvím pre-seed a seed investic. Posledních 100 milionů je škálovací rezerva určená na navazující investiční kola. Tato část fondu cílí na zhruba 10 až 15 firem.
Aspire11 založili spoluzakladatel Kaya VC Pavel Mucha a Petr Borkovec stojící za finanční skupinou Partners. Fond hodlá zhodnocovat finance, kteří si lidé spoří na důchod, mimo jiné investicemi do startupů. Zatím stojí na jedné penzijní společnosti, kterou je Rentea právě z portfolia Partners. Podle Muchy ale probíhají pokročilá jednání s další penzijní společností. Víc než na tři fond necílí, podle Muchova vyjádření proto, aby se strategie dala vzájemně sladit.
Mucha už dříve uvedl, že fond by měl do deseti let dosáhnout objemu dvou miliard eur pod svou správou. „Pět set milionů eur je nejnižší rozumné číslo, se kterým dává smysl začít. Mělo by ale obsahovat ještě alespoň jednu nulu,“ naznačil nyní na Engaged ambice. Zatím Aspire11 plánuje mezinárodní expanzi, příští rok by chtěl otevřít londýnskou kancelář a zajistit si tak lepší přístup k investičním příležitostem.
Jako inspiraci Mucha zmínil kanadský model, kde po deregulačních změnách vzrostl objem penzijního kapitálu ze zhruba 10 až 15 HDP v devadesátých letech na přibližně 150 % HDP k dnešku. V Česku dnes penzijní kapitál představuje kolem 8 % HDP, což podle něj ukazuje na nevyužitý potenciál.