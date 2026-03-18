Český výrobce 3D tiskáren Prusa Research bude propouštět. Letos se neplní prodejní cíle

Český výrobce 3D tiskáren Prusa Research chystá propouštění. O práci by měla přijít malá část z aktuálních více než 1 100 lidí, zhruba 70 zaměstnanců. Informovala o tom e15.
Propouštění se týká zaměstnanců mimo výrobu, přičemž část tvoří externisté. Produkce by neměla být dotčena, firma prý naopak nestíhá naplnit poptávku po některých modelech tiskáren.
Snížení stavů je podle vyjádření Průši souvisí s tím, že firmě rostl počet lidí rychleji než samotný byznys. Jinými slovy náklady rostou rychleji než příjmy.
„S velkými fixními náklady, rostoucí konkurencí, poklesem kurzu dolaru a dalšími důvody, které ne všechny můžeme ovlivnit, je to dost nepříznivá kombinace,“ uvedla společnost v interní komunikaci citované e15.
Prodejní cíle od začátku roku nejsou plněny ani na 90 procent. Součástí pokusu o zlepšení situace bude také kontrola nákladů s cílem dostat marže na úroveň z roku 2024.
Prusa Research kromě jiného bojuje s konkurencí z Číny typu Bambu Lab. Ta je schopná postupovat velice rychle, zároveň ale ne vždy hraje fér. Josef Průša před časem pro Lupu uvedl, že koncept otevřeného hardwaru v 3D tisku je vlivem toho mrtvý. Český stát společně s firmami koncem loňského roku varoval před tiskárnami z Číny ohledně možného zneužití pro špionáž.
Průšovi historicky rostou finanční ukazatele. Tržby předloni vyskočily o 750 milionů na 3,65 miliardy korun s čistým ziskem přes 47 milionů.
Josef Průša pro Lupu poskytl následující vyjádření: „V posledních letech jsme raketově rostli. Otevřeli jsme novou továrnu v Hradci Králové a novou rozšířenou výrobu filamentů v Praze, kde jsme více než zdvojnásobili počet výrobních linek a také posilujeme výrobní závod v Americe. Vedle toho jsme investovali do vývoje nové produktové řady Prusa Pro, která rozšiřuje naše portfolio směrem k průmyslovému 3D tisku a do řady dalších inovativních projektů, které přijdou na trh v následujících měsících a letech. Některé z nich jsme plánovali vydat už loni, ale rozhodli jsme se pro delší čas na vývoj a testování, což ovlivnilo i naše prodejní cíle, které s těmito produkty počítaly. Spolu s náklady na množství novinek, které letos budeme uvádět na trh, jsme proto nyní pokládali za přirozené a zdravé si situaci zanalyzovat a vše zefektivnit.
Celkem jsme během posledních čtyř let nabrali přes 500 lidí a aktuálně je nás téměř 1200. Nyní jsme udělali jen to, že jsme optimalizovali některé provozní náklady a zrušili cca 70 nevýrobních míst, přičemž část z nich tvořili externisté. Organizační změny se nijak nedotkly výrobních částí firmy, kde stále nestíháme naplnit poptávku po některých modelech našich tiskáren.“