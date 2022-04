Českým Radiokomunikacím klesly tržby na 2,3 miliardy. Datacentra jsou stále minoritní

Autor: České Radiokomunikace

České Radiokomunikace ve finančním roce končícím 31. března 2021 vykázaly tržby 2,254 miliardy korun, což je meziročně zhruba o 200 milionů méně. Zisk činil 141,5 milionu korun. Putuje do nerozděleného zisku minulých let. Ukazují to nově zveřejněné údaje v obchodním rejstříku.

Nejvíce se na tržbách společnosti podílejí vysílání a média, tato sekce udělala 1,3 miliardy korun. Rok předtím to bylo necelých 1,6 miliardy.

Telekomunikační infrastruktura dosáhla na 508,4 milionu. Z toho 376 milionů bylo z telehousingu a páteřní sítě a 131,8 milionu z datových center a cloudu.

Telekomunikační služby utržily 369 milionů. Většina, tedy přes 315 milionů, proudila skrze firemní zákazníky. Zbytek z velkoobchodu.

Značná část byznysu Radiokomunikací pochází od takzvaných vládních zákazníků. U vysílání a médií jde o částku přes 584 milionů, u telekomunikační infrastruktury o více než 63 milionů a u telekomunikačních služeb o necelých 44 milionů korun.

To, kolik Radiokomunikace utrží ze sítě internetu věcí postavené na technologii LoRa, účetní závěrka nespecifikuje.

Radiokomunikace měly přímé náklady na provoz sítě přes 462 milionů korun. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku dosáhly na 768,7 milionu.

Firma měla 356 zaměstnanců se mzdovými náklady a odměnami přes 283 milionů.

České Radiokomunikace od loňského května vlastní fond Cordiant Digital Infrastructure, a to skrze zdejší entitu Communications Investments Holdings. Cordiant podnik získal od australské společnosti Macquarie, který v ČRA působil deset let.