 »  CESNET má nové logo, je založené na vizualizaci binárního kódu

David Slížek

„Najednou se CESNET usmál a my věděli, že nové logo je na světě,“ popisuje akademické sdružení CESNET v propagačním videu (viz níže), jak vzniklo jeho nové logo. Tvoří je název sdružení a sedm modrých kostiček, které jsou grafickým přepisem písmena „c“ do binární reprezentace ASCII kódu.

„Stejným způsobem získaly nová loga rovněž jednotlivé služby a aktivity sdružení. Také podobu jejich grafických značek určil binární kód, respektive přepis prvního písmene dané služby či aktivity do tohoto kódu,“ popisuje dále v tiskové zprávě.



Autor: Cesnet Nové logo CESNETu

Novou grafickou identitu sdružení představilo na Konferenci e-infrastruktury CESNET, na které dnes v Praze představuje, co všechno dělá. Průběh konference můžete sledovat v přímém videopřenosu na jejím webu.