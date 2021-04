CESNET rozšiřuje akademický a vědecký cloud MetaCentrum na 38 tisíc jader

Sdružení CESNET, které provozuje rozsáhlou síť a výpočetní kapacity pro tuzemský akademický sektor a vědu, rozšířilo svou distribuovanou službu MetaCentrum o 8423 pro­cesorových jader. Celková kapacita činí 38 tisíc jader.

MetaCentrum je cloudová infrastruktura jako služba (IaaS) postavená na OpenStacku. Běží skrze lokality po celém Česku, infrastrukturu hostují zdejší univerzity a vědecké instituce. Ty jsou také hlavními uživateli. Nabídku MetaCentra doplňují Hadoop a Grid.

V rámci expanze byly umístěny nové výpočetní clustery na Západočeské univerzitě, Fyzikálním ústavu AV ČR a v rámci participace na projektu ELIXIR CZ ve výzkumných institucích BIOCEV a UOCHB AV ČR.

“Vybudování nových serverů pro náročné úlohy a posílení stávajících kapacit je především určeno pro náročné úlohy proteomického charakteru a chemické biologie. Část kapacit je směřována na podporu databázových prostředí pro širokou komunitu uživatelů,” uvádí CESNET.

“MetaCentrum v roce 2020 využívalo 2225 uživatelů. Ti v loňském roce propočítali celkem 16 630 CPU let ve více než 13 milionech výpočetních úloh. Díky prostředí MetaCentra vzniklo v minulém roce 236 publikací registrovaných ve Web of Science. Výpočetní prostředky jsou také integrovány do mezinárodního výzkumného prostoru. Jedná se například o prostředí Evropské gridové infrastruktury (EGI). Část nového výkonu bude směřována i pro užití v rámci iniciativy European Open Science Cloud (EOSC), pro kterou je CESNET jmenován národním koordinátorem.”