Čeští „AI agenti" napodobující lidi získali skoro 11 milion korun

Iva Brejlová
Dnes
Aiviro Autor: Aiviro

Brněnský startup Aiviro uzavřel druhé investiční kolo ve výši 450 tisíc eur. Kapitál přichází přes vídeňskou platformu Danube Angels od rumunského fondu Crescendo Ventures, syndikátu dvaceti soukromých investorů a z českého JIC Ventures.

Aiviro vyvíjí takzvané vizuální AI agenty, software sleduje obrazovku a vykonává kroky podobně jako člověk, takže napodobuje klikání, vyplňování či ověřování. Podle týmu Aivira agenti chápou kontext úkolu. Mají usnadnit rutinní práci, aniž by bylo třeba provádět integraci do systémů firem. Což má pomoci i u starších firemních systémů nebo proměnlivých webových aplikací. Podle firmy jejich „roboti“ provádějí denně desítky tisíc úkonů.

„Trh je hladový po automatizaci, která funguje bez integrací a umí pracovat v různorodých prostředích,“ myslí si Filip Unzeitig, CEO Aiviro. Mezi klienty zmiňuje mladá firma společnost Yusen Logistics (logistika), Českou televizi (administrativa), v průmyslu zaujala u Schäfer Menk, výrobce stavebních materiálů Heluz nebo společnost působící obranném sektoru Ray Service. Podle svého webu má kolem 50 zákazníků.

Projekt vznikl jako spin‑off brněnské technologické společnosti Artin, která pro Aiviro zůstává technologickým partnerem. Dlouhodobě jej podporuje i inovační agentura JIC. Finance mu mají pomoci posílit expanzi do regionu DACH a rozšířit výzkumný a vývojový tým.

„Bez využití AI se dnes automatizace neobejde a Aiviro je v tomto směru technologicky i byznysově připravené růst,“ uvádí k investici Radim Kocourek z JIC Ventures. „Naší dlouhodobou vizí je, aby Aiviro agenti fungovali jako skuteční digitální kolegové. Aby je bylo možné zaškolit stejně jako člověka. A aby nejen dělali jednotlivé kroky, ale chápali celý proces,“ říká Unzeitig.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

