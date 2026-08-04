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Čeští autoři vydali rekordní počet podcastových epizod

Filip Rožánek
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Influencerka, podcast, youtuber, digitální tvůrce Autor: Filip Rožánek, Internet Info s použitím Google Gemini
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Od dubna do června vyšlo v Česku 57 479 podcastových epizod. Je to o 34 více než v dosud rekordním třetím čtvrtletí loňského roku. Vyplývá to z interních dat katalogu České podcasty.

Proti prvnímu letošnímu čtvrtletí se počet nových epizod zvýšil o 75 procent. Za celé první pololetí jich tvůrci zveřejnili 90 233. Alespoň jednu epizodu vydalo ve druhém čtvrtletí 2 900 pořadů.

Katalog k 13. červenci evidoval celkem 9 249 českých podcastů, o 220 více než na začátku roku.  Databáze zahrnuje tituly v češtině s veřejně dostupným kanálem RSS.

Téměř čtvrtinu produkce obstaraly zpravodajské podcasty, které vydaly 13 269 epizod. Následovaly pořady zaměřené na volný čas a společenská témata. Nejnavštěvovanější kategorií webu České podcasty byla krimi.

Monitoring současně zachytil 104 epizod natočených živě před publikem, zatímco v prvním čtvrtletí jich bylo 88. Platforma proto na svém webu nově nabízí kalendář živých natáčení a prodej vstupenek. Chce také otevřít debatu o jednotném měření podcastů, které by umožnilo srovnávat poslech audia a videa napříč distribučními službami.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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