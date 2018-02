 »  Čeští diváci si budou muset zvyknout na placené sportovní přenosy

Erika Luzsicza

Vrcholového sportu bude podle insiderů v televizním programu nadále ubývat a čeští diváci si budou muset za nejprestižnější sportovní klání v televizi připlatit. Hlavním důvodem je stupňující se komercionalizace sportu a rostoucí náklady za vysílací práva. Typickou ukázkou nového přístupu ke sportovním přenosům se podle mediální společnosti Axocom staly letošní zimní Olympijské hry.

Ze sportu v televizi se již dávno stal marketingový nástroj, který je rok od roku propracovanější a pro vysílatele náročnější. Zatímco olympiáda v Naganu v roce 1998 si na vysílacích právech vydělala 514 milionu dolarů, turínská olympiáda pak již 831 milionu dolarů, ta v ruském Soči trhla rekord s 1289 miliony dolarů, okomentovala aktuální vývoj ředitelka mediální společnosti Axocom Erika Luzsicza s tím, že zimní olympijské hry jsou stále ještě výrazně levnější než ty letní.

Nicméně ani zdražující vysílací práva nezastaví televize v přetahování o diváky. A to je právě důvod, proč bylo letos na České televizi zimní olympiády méně než v minulosti, protože vysílací práva ve velkém nakoupila televizní společnost Discovery Communication. Kompletní program ze sportovního klání je tak k vidění na placených kanálech Eurosport.

Méně světového sportu pro české diváky

Podobná situace se netýká jen olympiády. Atraktivní sporty z veřejnoprávních stanic pomalu mizí a fanoušci či věrní diváci musí počítat s tím, že si za ně musí připlatit. Například jako za jednu z nejprestižnějších fotbalových soutěží, tedy Ligu mistrů. Ta by měla být nadále dostupná již jen na placených kanálech.