Čeští investoři z Rockaway investovali do amerických humanoidů. A to po boku Googlu nebo Mercedes-Benz

Čeští investoři z Rockaway Ventures finančně vstoupili do americké společnosti Apptronik, která vyvíjí humanoidní roboty. Firma oznámila rozšíření investičního kola Series A o 520 milionů dolarů (10,6 miliardy Kč). Společnost současně uvedla, že celkově v rámci Series A získala více než 935 milionů dolarů a celkové dosud vybrané prostředky se už blíží jedné miliardě dolarů.
Na rozšíření kola se podíleli stávající investoři včetně B Capital, Google, Mercedes-Benz a PEAK6 a nově také AT&T Ventures, John Deere a Qatar Investment Authority. „Když jsem loni navštívil továrnu Apptroniku, okamžitě mě to přesvědčilo: tohle není jen technologický zázrak, ale jedna z nejvýznamnějších inovačních a investičních příležitostí za desítky let,“ vyjadřuje se Petr Šmíd, který vede Rockaway Ventures. „Vize týmu a samotné schopnosti hardwaru jsou na jiné úrovni,“ dodává.
Podle Apptroniku má kapitál urychlit výrobu humanoidního robota Apollo a rozšířit síť komerčních a pilotních nasazení v průmyslu a logistice. Firma plánuje investovat do zázemí pro trénink robotů a sběr dat a zkrátit dobu uvedení do širšího provozu. Společnost zároveň pro letošek připravuje uvedení nové generace robota.
Z popisu Apptroniku vyplývá, že Apollo má v první fázi přebírat fyzicky náročné a opakované úkony, jako je přeprava komponent, třídění či kompletace, a pracovat v těsné kooperaci s lidmi. V dalších letech plánuje firma rozšíření i do retailu, zdravotnictví a domácností. Apptronik již uzavřel partnerství s Mercedes-Benz, GXO Logistics a Jabil a má strategickou spolupráci s Google DeepMind zaměřenou na vývoj další generace humanoidních robotů poháněných systémem Gemini Robotics.
Apptronik sídlí v Texasu, má za sebou vývoj patnácti předchozích robotů a zaměstnává téměř 300 lidí. Staví na zhruba dekádě vývoje včetně práce na robotu NASA Valkyrie. Nové investiční kolo bylo podle firmy otevřeno při trojnásobku valuace původní série A, celkem má hodnota společnosti přesahovat pět miliard dolarů.