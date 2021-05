Čeští J&T investují do Robotiq.ai, chorvatské konkurence pro jednorožce UiPath

J&T Ventures investují 900 tisíc eur, tedy asi 23 milionů korun do chorvatské startupu Robotiq.ai. Ten by se dal označit za konkurenci pro rumunský UiPath, který se stal jednorožcem, nedávno vstoupil na burzu v New Yorku a dal vydělat českému fondu Credo Ventures.

J&T v Robotiqu v rámci seed kola získalo minoritní podíl. Jde o prozatím jediného investora. Mezi zákazníky Robotiqu jsou BDO nebo několik firem z regionu.

Také Robotiq se soustředí na automatizaci procesů (RPA). “Robot dokáže prakticky cokoliv, co na počítači dělá člověk. Procházet data, dělat reporty, shánět informace, komunikovat. Zároveň ale může dělat i mnohem techničtější věci, jako je komunikace s databázemi nebo přes API. Spousta lidských činností se ve firmách rutinně opakuje desetkrát, stokrát nebo tisíckrát denně. S pomocí umělé inteligence mohou zákazníkům poskytovat nesrovnatelně rychlejší, spolehlivější a hlavně škálovatelné služby,” popisuje Marko Gudelj, jeden ze tří zakladatelů záhřebské firmy.

“Firma například požádá svého bankéře o potvrzení úvěru. Bankéř pošle e-mail do příslušného oddělení, kde si jej přečtou, poskládají potřebné informace, vyplní dokument, pošlou ho bankéři zpátky a případně zinkasují poplatek. Při použití nové technologie bankéř pošle ten samý mail robotovi, který si stáhne přílohu, ověří a vyplní všechna data a okamžitě vrátí výsledek.”