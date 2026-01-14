Čeští kriminalisté si zajistili k vyšetřování zločinů robotický skener, vyvinuli ho se zdejší firmou

Společnost Radalytica zaměřující se na zobrazování pro lidské oko neviditelných struktur ve spolupráci s policií vyvinula robota, který odhaluje složení materiálů i skryté prostory v nich. Hodlá jej tak využívat na odhalení padělků, vyšetřování nehod i třeba nacházení výbušnin.
Zařízení se jménem Erbium předměty skenuje pomocí pokročilých metod, jako je laserové profilování a rentgenová fluorescence a difrakce. Dokáže je kombinovat s 2D/3D rentgenovým zobrazováním, zaznamená přitom spektrum oblastí, od ultrafialové přes viditelnou až po infračervenou. Systém umožňuje prozkoumat vnitřní strukturu zkoumaných předmětů bez nutnosti jejich destrukce. „V kombinaci s dalšími multimodálními analýzami, které lze provést i u složitých povrchů, se jedná o světový unikát,“ uvedl Kriminalistický ústav.
„Celý přístroj, systém, tvoří dvě robotická ramena. Na jednom je připevněn zdroj rentgenových paprsků, druhé nese pokročilou kameru, která umí zachytit okem neviditelné záření. Pro rentgenové snímání využíváme pixelové detektory, které netrpí šumem a jsou vysoce citlivé,” vysvětluje odborník na zobrazování Michal Pech. Podle kriminalisty Marka Kotrlého vyšetřovatelé ocení všechny metody v jednom zařízení. „Nemusíme tak přenášet vzorky mezi přístroji, čímž eliminujeme možnost jejich kontaminace, poškození nebo i ztráty,“ popisuje. Systém lze rozebrat a odvézt na potřebné místo. Radalytica je součástí skupiny AdVisiones Technologies, která po světě zobrazuje neviditelné. Ta má konsolidovaný obrat zhruba 200 milionů korun a zaměstnává kolem 90 lidí.
Česká policie říká, že používá podobný přístroj jako první na světě. Podrobnosti k multimodálnímu nedestruktivnímu 3D skeneru firma popisuje také v uveřejněném videu.